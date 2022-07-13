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В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной

В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной - РИА Новости, 13.07.2022

В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридической безграмотностью и казусом внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:50

2022-07-13T12:50

2022-07-13T13:23

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридической безграмотностью и казусом внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании "Ичкерии"*, напомнив, что такого субъекта не существует."Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде", - сказал Песков журналистам.*"Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации

https://ria.ru/20220712/ichkeriya-1802081108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, верховная рада украины, дмитрий песков, в мире