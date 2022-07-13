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В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной
В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридической безграмотностью и казусом внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:50
2022-07-13T12:50
2022-07-13T13:23
россия
украина
верховная рада украины
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридической безграмотностью и казусом внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании "Ичкерии"*, напомнив, что такого субъекта не существует."Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде", - сказал Песков журналистам.*"Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации
https://ria.ru/20220712/ichkeriya-1802081108.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, верховная рада украины, дмитрий песков, в мире
12:50 13.07.2022 (обновлено: 13:23 13.07.2022)
В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной
Песков назвал внесенный в Раду законопроект о признании Ичкерии юридическим казусом