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В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной - РИА Новости, 13.07.2022
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В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной
В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридической безграмотностью и казусом внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:50
2022-07-13T13:23
россия
украина
верховная рада украины
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридической безграмотностью и казусом внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании "Ичкерии"*, напомнив, что такого субъекта не существует."Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде", - сказал Песков журналистам.*"Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации
https://ria.ru/20220712/ichkeriya-1802081108.html
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россия, украина, верховная рада украины, дмитрий песков, в мире
12:50 13.07.2022 (обновлено: 13:23 13.07.2022)
 
В Кремле назвали инициативу Рады признать Ичкерию* юридически безграмотной

Песков назвал внесенный в Раду законопроект о признании Ичкерии юридическим казусом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридической безграмотностью и казусом внесенный в Верховную раду Украины законопроект о признании "Ичкерии"*, напомнив, что такого субъекта не существует.
"Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует. То есть это просто юридический казус такой. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной раде", - сказал Песков журналистам.
*"Чеченская Республика Ичкерия" - террористическая организация, запрещена в Российской Федерации
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 21:53
Кадыров напомнил украинским депутатам, что Ичкерии* давно не существует
 
РоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковВ мире
 
 
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