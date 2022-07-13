https://ria.ru/20220713/pravitelstvo-1802166572.html
В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве
В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве РФ, отметил, что Кремль до указов... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:46
2022-07-13T12:46
2022-07-13T13:03
политика
владимир путин
россия
юрий борисов (вице-премьер)
роскосмос
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве РФ, отметил, что Кремль до указов президента не комментирует кадровые дела.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса"."Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. Не будем анонсировать и сейчас ничего", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, продолжатся ли точечные кадровые изменения в правительстве.
https://ria.ru/20220713/borisov-1802091982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос, дмитрий песков
12:46 13.07.2022 (обновлено: 13:03 13.07.2022)
В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве
Песков не стал комментировать слухи о кадровых изменениях в правительстве до указа Путина