https://ria.ru/20220713/pravitelstvo-1802166572.html

В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве

В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве - РИА Новости, 13.07.2022

В Кремле не комментируют слухи о кадровых изменениях в правительстве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве РФ, отметил, что Кремль до указов... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:46

2022-07-13T12:46

2022-07-13T13:03

политика

владимир путин

россия

юрий борисов (вице-премьер)

роскосмос

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве РФ, отметил, что Кремль до указов президента не комментирует кадровые дела.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса"."Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. Не будем анонсировать и сейчас ничего", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, продолжатся ли точечные кадровые изменения в правительстве.

https://ria.ru/20220713/borisov-1802091982.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос, дмитрий песков