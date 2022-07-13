Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220713/pranoedy-1801981626.html
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем - РИА Новости, 13.07.2022
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Что же едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания.
2022-07-13T12:00
2022-07-13T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801980187_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_2adda6d3bdf8b2b0a028090a921b879d.png
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Что же едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания.
audio/mpeg
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Что же едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания.
audio/mpeg
Сколько дней человеческий организм может обходиться без еды и воды, что думают врачи о гуру-праноедах и в чем растения совершеннее людей - рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.2:10 – кто такие солнцееды4:30 – лечебное голодание – путь к праноедению?5:55 – новая мода – отказ от сна7:40 – целевая аудитория праноедов (и теорий заговора)9:50 – "Убить себя голодом довольно сложно"10:40 – почему праноедов трудно разоблачить12:20 – метаболизм во время голода13:17 – "неделю не есть – вообще ничего особенного"14:25 – 386 дней на воде и минус 125 кг17:30 – плохие рецепты изгнания "сущностей"20:50 – способность людей к фотосинтезуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801980187_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_bfe0d37754251a3dabed99dac36e0188.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
12:00 13.07.2022
 

"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем

Правда тела
"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем
12:00
Читать ria.ru в
Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Что же едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания.
Сколько дней человеческий организм может обходиться без еды и воды, что думают врачи о гуру-праноедах и в чем растения совершеннее людей - рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.
2:10 – кто такие солнцееды
4:30 – лечебное голодание – путь к праноедению?
5:55 – новая мода – отказ от сна
7:40 – целевая аудитория праноедов (и теорий заговора)
9:50 – "Убить себя голодом довольно сложно"
10:40 – почему праноедов трудно разоблачить
12:20 – метаболизм во время голода
13:17 – "неделю не есть – вообще ничего особенного"
14:25 – 386 дней на воде и минус 125 кг
17:30 – плохие рецепты изгнания "сущностей"
20:50 способность людей к фотосинтезу
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Полина Панина
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала