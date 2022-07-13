https://ria.ru/20220713/pranoedy-1801981626.html

"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем

"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем - РИА Новости, 13.07.2022

"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем

Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Что же едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания.

2022-07-13T12:00

2022-07-13T12:00

2022-07-13T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Что же едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания. audio/mpeg

"Правда тела". Праноедение. Можно ли питаться солнцем Еда и вода для человека – необязательные вещи, которые мы все употребляем просто по привычке. Так считают сторонники своеобразного режима питания (и мышления), которые называют себя праноедами. Что же едят праноеды, как такая "диета" сказывается на здоровье и как отличить это от лечебного голодания. audio/mpeg

Сколько дней человеческий организм может обходиться без еды и воды, что думают врачи о гуру-праноедах и в чем растения совершеннее людей - рассказывает врач-терапевт, специалист по разгрузочно-диетической терапии, а также марафонец и триатлет Александр Барвинский.2:10 – кто такие солнцееды4:30 – лечебное голодание – путь к праноедению?5:55 – новая мода – отказ от сна7:40 – целевая аудитория праноедов (и теорий заговора)9:50 – "Убить себя голодом довольно сложно"10:40 – почему праноедов трудно разоблачить12:20 – метаболизм во время голода13:17 – "неделю не есть – вообще ничего особенного"14:25 – 386 дней на воде и минус 125 кг17:30 – плохие рецепты изгнания "сущностей"20:50 – способность людей к фотосинтезуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио