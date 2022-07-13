https://ria.ru/20220713/postuplenie-1802227364.html

Более двух тысяч колледжей принимают заявки на поступление через Госуслуги

Более двух тысяч колледжей принимают заявки на поступление через Госуслуги - РИА Новости, 13.07.2022

Более двух тысяч колледжей принимают заявки на поступление через Госуслуги

Подать заявку на поступление через портал "Госуслуги" можно в более чем в 2 тысячи колледжей России, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:06

2022-07-13T16:06

2022-07-13T16:06

россия

общество

госуслуги

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Подать заявку на поступление через портал "Госуслуги" можно в более чем в 2 тысячи колледжей России, заявил замминистра просвещения РФ Денис Грибов."Буквально в этом году в пилотном режиме министерство просвещения Российской Федерации совместно с министерством цифрового развития России разработало форму на портале "Госуслуги" о приеме в колледж. Сейчас в этом проекте участвует 2 132 колледжа, где можно абсолютно легко получить информацию о том, в каком регионе какие образовательные организации существуют и где на данный момент времени осуществляется прием", – сказал Грибов в интервью телеканалу "Россия 24", его слова приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.Замминистра отметил, что колледжи принимают заявки по 264 специальностям, при этом для порядка 10% направлений требуется пройти дополнительные испытания. Заказчиком таких испытаний являются отрасли. Среди направлений подготовки – "Пожарная безопасность", "Искусство балета" и "Акушерское дело"."Кроме того, начался также прием по программе "Профессионалитет". Это новый уровень среднего профессионального образования, предполагающий усовершенствованную модель подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Федеральный проект запустили в 42 регионах. В рамках проекта будут созданы 70 кластеров, объединяющих колледжи и техникумы с организациями реального сектора экономики. Это 250 колледжей и свыше 200 предприятий. С 1 сентября в них начнут обучение 150 тысяч человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что 60% выпускников 9-х классов идут обучаться в учреждения СПО, а после 11-го класса колледжи и техникумы выбирают 30% абитуриентов. В целом за последние 6 лет прием на программы СПО увеличился более чем в половину.

https://ria.ru/20220713/shkoly-1802202228.html

https://ria.ru/20220712/gosuslugi-1801897658.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, общество, госуслуги