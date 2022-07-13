Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/pomosch-1802308253.html
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке - РИА Новости, 13.07.2022
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке
Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.цке, в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра, РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:23
2022-07-13T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
виктор водолацкий
луганская народная республика
рубежное
сватово
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_92607d4db28f998ebbfaaf2b3c8bbfc2.jpg
Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.цке, в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра, сообщили в пресс-службе ЕР.Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии."Центры помощи Единой России появятся также в населенных пунктах рядом с городом. Мы откроем их в Кременном, Рубежном, Сватово и других городах. Там главы и депутаты Народного совета ЛНР уже проводят мониторинг потребностей жителей. До 15-20 июля откроем на территории ЛНР 10-12 гуманитарных центров, чтобы обеспечить всех нуждающихся продуктами. Следующий этап – обеспечение детей школьными учебниками, рюкзаками и канцтоварами, чтобы они могли 1 сентября пойти в школы", - приводят в сообщении слова депутата Госдумы, куратора гуманитарной миссии "Единой России" в ЛНР Виктора Водолацкого.
https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html
луганская народная республика
рубежное
сватово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_9e8c7f1ad261af22ba5fafaea9030dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, виктор водолацкий, луганская народная республика, рубежное, сватово, единая россия, госдума рф
22:23 13.07.2022
 
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке

Партия "Единая Россия" открыла гуманитарный центр помощи в Северодонецке

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.цке, в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке. В нем люди смогут получить продукты, средства гигиены, детское питание", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.
"Центры помощи Единой России появятся также в населенных пунктах рядом с городом. Мы откроем их в Кременном, Рубежном, Сватово и других городах. Там главы и депутаты Народного совета ЛНР уже проводят мониторинг потребностей жителей. До 15-20 июля откроем на территории ЛНР 10-12 гуманитарных центров, чтобы обеспечить всех нуждающихся продуктами. Следующий этап – обеспечение детей школьными учебниками, рюкзаками и канцтоварами, чтобы они могли 1 сентября пойти в школы", - приводят в сообщении слова депутата Госдумы, куратора гуманитарной миссии "Единой России" в ЛНР Виктора Водолацкого.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 17:07
Медведев призвал членов ЕР не скромничать, говоря о достижениях партии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоВиктор ВодолацкийЛуганская Народная РеспубликаРубежноеСватовоЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала