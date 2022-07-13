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"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке - РИА Новости, 13.07.2022
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке
Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.цке, в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра, РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:23
2022-07-13T22:23
2022-07-13T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
виктор водолацкий
луганская народная республика
рубежное
сватово
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Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.цке, в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра, сообщили в пресс-службе ЕР.Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии."Центры помощи Единой России появятся также в населенных пунктах рядом с городом. Мы откроем их в Кременном, Рубежном, Сватово и других городах. Там главы и депутаты Народного совета ЛНР уже проводят мониторинг потребностей жителей. До 15-20 июля откроем на территории ЛНР 10-12 гуманитарных центров, чтобы обеспечить всех нуждающихся продуктами. Следующий этап – обеспечение детей школьными учебниками, рюкзаками и канцтоварами, чтобы они могли 1 сентября пойти в школы", - приводят в сообщении слова депутата Госдумы, куратора гуманитарной миссии "Единой России" в ЛНР Виктора Водолацкого.
https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, виктор водолацкий, луганская народная республика, рубежное, сватово, единая россия, госдума рф
"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке
Партия "Единая Россия" открыла гуманитарный центр помощи в Северодонецке