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"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке

"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке - РИА Новости, 13.07.2022

"Единая Россия" открыла центр помощи в Северодонецке

Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.цке, в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра, РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:23

2022-07-13T22:23

2022-07-13T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

виктор водолацкий

луганская народная республика

рубежное

сватово

единая россия

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Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии.цке, в ближайшее время в городе откроют еще два гуманитарных центра, сообщили в пресс-службе ЕР.Отмечается, что в ближайшее время в городе будут открыты еще два гуманитарных центра партии."Центры помощи Единой России появятся также в населенных пунктах рядом с городом. Мы откроем их в Кременном, Рубежном, Сватово и других городах. Там главы и депутаты Народного совета ЛНР уже проводят мониторинг потребностей жителей. До 15-20 июля откроем на территории ЛНР 10-12 гуманитарных центров, чтобы обеспечить всех нуждающихся продуктами. Следующий этап – обеспечение детей школьными учебниками, рюкзаками и канцтоварами, чтобы они могли 1 сентября пойти в школы", - приводят в сообщении слова депутата Госдумы, куратора гуманитарной миссии "Единой России" в ЛНР Виктора Водолацкого.

https://ria.ru/20220707/medvedev-1801005909.html

луганская народная республика

рубежное

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, виктор водолацкий, луганская народная республика, рубежное, сватово, единая россия, госдума рф