https://ria.ru/20220713/pomosch-1802253837.html

На Украине ожидают более четырех миллиардов долларов западной помощи в июле

На Украине ожидают более четырех миллиардов долларов западной помощи в июле - РИА Новости, 13.07.2022

На Украине ожидают более четырех миллиардов долларов западной помощи в июле

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает от международных партнеров 4,4 миллиарда долларов помощи в июле. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:29

2022-07-13T17:29

2022-07-13T17:29

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

олег устенко

владимир путин

россия

киев

украина

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает от международных партнеров 4,4 миллиарда долларов помощи в июле.Ранее советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что Украина сейчас нуждается в получении 9 миллиардов долларов в месяц от стран Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти в два раза больше предыдущих запросов Киева."В этом месяце мы ожидаем 4,4 миллиарда долларов (помощи от международных партнёров – ред.), в июне мы получили 4,4 миллиарда долларов.... Работаем над тем, чтобы было больше, чем 4 (миллиарда долларов – ред.), это нам позволит и гривну поддерживать, и все необходимые затраты", - сказал Марченко в эфире всеукраинского телемарафона.По его словам, Киев вынужден обращаться за помощью к международным партнерам, чтобы обеспечить финансирование основных расходных частей бюджета."Таможня сейчас существенно улучшила свои мартовско-апрельские поступления. Сейчас мы выходим на уровень 40-50% довоенных планов. Раньше было меньше 30%. Налоговая собирает от 70-80% плановых показателей довоенных. Сейчас, по разным оценкам, от 14% бизнеса вообще не работает, ещё 30% работает с временными ограничениями или с меньшим объемом. Это объективная реальность", - пояснил Марченко.Он также высказался за повышение военного сбора, поскольку "это средства, которые могут быть направлены на военную кампанию".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220710/voyna-1801429452.html

россия

киев

украина

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владимир зеленский, олег устенко, владимир путин, россия, киев, украина