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"Единая Россия" планирует открыть десять гуманитарных центров в Луганске
"Единая Россия" планирует открыть десять гуманитарных центров в Луганске - РИА Новости, 13.07.2022
"Единая Россия" планирует открыть десять гуманитарных центров в Луганске
"Единая Россия" откроет ещё 10 гуманитарных центров в Луганской народной республике, в них люди смогут получить гуманитарную помощь, сообщается в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:32
2022-07-13T11:32
2022-07-13T11:49
луганская народная республика
единая россия
виктор водолацкий
молодая гвардия единой россии
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Единая Россия" откроет ещё 10 гуманитарных центров в Луганской народной республике, в них люди смогут получить гуманитарную помощь, сообщается в Telegram-канале партии."Единая Россия откроет ещё 10 гуманитарных центров в ЛНР. В них люди смогут получить гуманитарную и адресную помощь. Для этого формируется база данных по каждому городу и району", - говорится в сообщении.В данных центрах будут также привлечены к работе депутаты Народного совета ЛНР, отметил депутат ГД от "Единой России" Виктор Водолацкий."За работой данных центров закрепим не только волонтёров "Молодой Гвардии" Единой России, но и членов партии - депутатов Народного совета ЛНР для быстрого и оперативного решения всех вопросов, которые возникают у жителей освобождённых территорий. Они связаны не только с получением продуктовых наборов, что очень важно для малообеспеченных семей, но и оказанием помощи в оформлении документов на гражданство для получения пенсий, установлением трудового стажа и многим другим", - приводятся слова Водолацкого в сообщении.
https://ria.ru/20220428/gumpomosch-1785985113.html
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луганская народная республика, единая россия, виктор водолацкий, молодая гвардия единой россии
11:32 13.07.2022 (обновлено: 11:49 13.07.2022)
"Единая Россия" планирует открыть десять гуманитарных центров в Луганске
В Луганской народной республике откроется десять гуманитарных центров "Единой России"