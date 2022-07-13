https://ria.ru/20220713/polsha-1802255397.html

Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме

Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме - РИА Новости, 13.07.2022

Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:33

2022-07-13T17:33

2022-07-13T17:33

жкх

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газпром

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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном."Уважаемые соотечественники, воспользуйтесь этим. Постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона", - сказал Моравецкий во время выступления.Он презентовал государственную программу по поддержке утепления домов. "Мы направляем очередные миллиарды злотых на программу утепления наших домов, утепления зданий, помещений, чтобы сократить счета. Еще десятки тысяч домов смогут воспользоваться этой программой", - сказал Моравецкий."Все эти программы находятся в вашем распоряжении. Мы делаем их доступнее, для того чтобы немного проще можно было пройти этот сложный сезон, который перед нами", - заключил он.В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.При этом по данным польского газотранспортного оператора GAZ-Sistem, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.В апреле польское правительство ввело эмбарго на поставки угля с Востока. По данным официальной статистики, в прошлом году потребление угля в домашних хозяйствах составило 7,4 миллиона тонн. Из России в Польшу поступало ежегодно 8 миллионов тонн угля.

https://ria.ru/20220712/krizis-1801963527.html

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

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жкх, польша, россия, газпром