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Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме - РИА Новости, 13.07.2022
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Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме
Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме - РИА Новости, 13.07.2022
Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:33
2022-07-13T17:33
жкх
польша
россия
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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном."Уважаемые соотечественники, воспользуйтесь этим. Постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона", - сказал Моравецкий во время выступления.Он презентовал государственную программу по поддержке утепления домов. "Мы направляем очередные миллиарды злотых на программу утепления наших домов, утепления зданий, помещений, чтобы сократить счета. Еще десятки тысяч домов смогут воспользоваться этой программой", - сказал Моравецкий."Все эти программы находятся в вашем распоряжении. Мы делаем их доступнее, для того чтобы немного проще можно было пройти этот сложный сезон, который перед нами", - заключил он.В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.При этом по данным польского газотранспортного оператора GAZ-Sistem, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.В апреле польское правительство ввело эмбарго на поставки угля с Востока. По данным официальной статистики, в прошлом году потребление угля в домашних хозяйствах составило 7,4 миллиона тонн. Из России в Польшу поступало ежегодно 8 миллионов тонн угля.
https://ria.ru/20220712/krizis-1801963527.html
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жкх, польша, россия, газпром
17:33 13.07.2022
 
Премьер Польши призвал граждан утеплять дома к зиме

Премьер Польши Моравецкий призвал граждан утеплять дома перед отопительным сезоном

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал граждан утеплить дома перед отопительным сезоном.
"Уважаемые соотечественники, воспользуйтесь этим. Постарайтесь утеплить дома по возможности еще до отопительного сезона", - сказал Моравецкий во время выступления.
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Он презентовал государственную программу по поддержке утепления домов. "Мы направляем очередные миллиарды злотых на программу утепления наших домов, утепления зданий, помещений, чтобы сократить счета. Еще десятки тысяч домов смогут воспользоваться этой программой", - сказал Моравецкий.
"Все эти программы находятся в вашем распоряжении. Мы делаем их доступнее, для того чтобы немного проще можно было пройти этот сложный сезон, который перед нами", - заключил он.
В конце апреля этого года "Газпром" прекратил поставки газа в Польшу, так как та отказалась оплачивать поставки в российских рублях. Ранее республика получала из России до 10 миллионов тонн этого топлива в год.
При этом по данным польского газотранспортного оператора GAZ-Sistem, в 2021 году в стране был зафиксирован рекорд потребления газа: 20 миллиардов кубометров. Предполагается, что в текущем году потребление газа в Польше снизится до 18 миллиардов кубометров.
В апреле польское правительство ввело эмбарго на поставки угля с Востока. По данным официальной статистики, в прошлом году потребление угля в домашних хозяйствах составило 7,4 миллиона тонн. Из России в Польшу поступало ежегодно 8 миллионов тонн угля.
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