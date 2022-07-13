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Премьер Польши поручил найти возможность увеличить добычу угля в стране - РИА Новости, 13.07.2022
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Премьер Польши поручил найти возможность увеличить добычу угля в стране
Премьер Польши поручил найти возможность увеличить добычу угля в стране - РИА Новости, 13.07.2022
Премьер Польши поручил найти возможность увеличить добычу угля в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что велел изучить возможность увеличения добычи угля на территории страны. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:45
2022-07-13T15:45
экономика
цены на нефть
польша
россия
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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что велел изучить возможность увеличения добычи угля на территории страны.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (почти 700 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления."Сегодня я могу сказать, что распорядился сделать обзор, не удалось ли бы в некоторых шахтах немного продлить, увеличить добычу, даже если это потребует определенных дополнительных инвестиций", - сказал Моравецкий журналистам в среду.Он пояснил, что рассчитывает на увеличение объема добываемого угля, "потому что мы знаем, что в ближайшие пару лет ситуация будет тяжелая".Моравецкий уточнил, что хотел бы, чтобы добыча угля увеличилась хотя бы на полмиллиона тонн. "Для нас важно добыть новые полмиллиона тонн угля… чем больше мы добудем в Силезии, тем меньше нам придется импортировать", - сказал он.
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экономика, цены на нефть, польша, россия
15:45 13.07.2022
 
Премьер Польши поручил найти возможность увеличить добычу угля в стране

Премьер Польши Моравецкий заявил о необходимости увеличить добычу угля в стране

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что велел изучить возможность увеличения добычи угля на территории страны.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (почти 700 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
"Сегодня я могу сказать, что распорядился сделать обзор, не удалось ли бы в некоторых шахтах немного продлить, увеличить добычу, даже если это потребует определенных дополнительных инвестиций", - сказал Моравецкий журналистам в среду.
Он пояснил, что рассчитывает на увеличение объема добываемого угля, "потому что мы знаем, что в ближайшие пару лет ситуация будет тяжелая".
Моравецкий уточнил, что хотел бы, чтобы добыча угля увеличилась хотя бы на полмиллиона тонн. "Для нас важно добыть новые полмиллиона тонн угля… чем больше мы добудем в Силезии, тем меньше нам придется импортировать", - сказал он.
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