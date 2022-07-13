https://ria.ru/20220713/polsha-1802195626.html

Более тысячи украинских врачей начали работать в Польше

Более тысячи украинских врачей начали работать в Польше - РИА Новости, 13.07.2022

Более тысячи украинских врачей начали работать в Польше

Более тысячи врачей с Украины уже начали работать в Польше по упрощенной процедуре, сообщил в среду в Варшаве министр здравоохранения республики Адам... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:29

2022-07-13T14:29

2022-07-13T15:06

в мире

здоровье - общество

польша

украина

белоруссия

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ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Более тысячи врачей с Украины уже начали работать в Польше по упрощенной процедуре, сообщил в среду в Варшаве министр здравоохранения республики Адам Недзельский."Это означает, что реально в течение года около двух тысяч врачей усилило польскую систему здравоохранения. И это решение, которое в том числе с точки зрения кризиса на Украине означает, что врачи, которые вынуждены оттуда бежать, могут по упрощенной процедуре начать работу в Польше. Этих врачей более тысячи непосредственно с Украины", - пояснил он.В начале 2021 года Польша в упрощенном порядке начала выдавать медицинские лицензии врачам с Украины и Белоруссии. Ранее в польское законодательство было внесено несколько изменений для облегчения привлечения иностранных врачей.Ранее врач из Восточной Европы для работы в Польше должен был подтвердить диплом, получить постдипломный стаж, сдать экзамен по профессии и польскому языку. Теперь врачи из России, Украины и Белоруссии, получившие лицензию в упрощенном порядке, смогут работать по специальности пять лет, в течении которых должны сдать необходимые экзамены.

https://ria.ru/20220711/zakonoproekt-1801819023.html

польша

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, польша, украина, белоруссия