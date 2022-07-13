14:29 13.07.2022 (обновлено: 15:06 13.07.2022)
Более тысячи украинских врачей начали работать в Польше
Глава Минздрава Польши Недзельский: более тысячи врачей с Украины начали работать в стране
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Более тысячи врачей с Украины уже начали работать в Польше по упрощенной процедуре, сообщил в среду в Варшаве министр здравоохранения республики Адам Недзельский.
"Очередным инструментом для того, чтобы покрыть нехватку кадров в системе здравоохранения, является привлечение студентов, врачей из-за границы для того, чтобы они начинали работать в Польше. Я вчера имел возможность подписать уже двухтысячное согласие для врачей из-за пределов Европейского союза, которые уже находятся в польской системе здравоохранения. У нас уже есть очередные заявления, которые ожидают рассмотрения", - сказал Недзельский.
"Это означает, что реально в течение года около двух тысяч врачей усилило польскую систему здравоохранения. И это решение, которое в том числе с точки зрения кризиса на Украине означает, что врачи, которые вынуждены оттуда бежать, могут по упрощенной процедуре начать работу в Польше. Этих врачей более тысячи непосредственно с Украины", - пояснил он.
В начале 2021 года Польша в упрощенном порядке начала выдавать медицинские лицензии врачам с Украины и Белоруссии. Ранее в польское законодательство было внесено несколько изменений для облегчения привлечения иностранных врачей.
Ранее врач из Восточной Европы для работы в Польше должен был подтвердить диплом, получить постдипломный стаж, сдать экзамен по профессии и польскому языку. Теперь врачи из России, Украины и Белоруссии, получившие лицензию в упрощенном порядке, смогут работать по специальности пять лет, в течении которых должны сдать необходимые экзамены.