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Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра - РИА Новости, 13.07.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра - РИА Новости, 13.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра
Кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве, сообщил комплекс городского... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:28
2022-07-13T19:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
погода
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве, сообщил комплекс городского хозяйства столицы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении комплекса в Telegram-канале.
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общество, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва
19:28 13.07.2022
 

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТучи над Москвой
Тучи над Москвой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Тучи над Москвой. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве, сообщил комплекс городского хозяйства столицы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении комплекса в Telegram-канале.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПогодаКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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