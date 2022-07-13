https://ria.ru/20220713/pogoda-1802280985.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра - РИА Новости, 13.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, грозе и усилении ветра

Кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве, сообщил комплекс городского... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:28

2022-07-13T19:28

2022-07-13T19:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

погода

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы и до конца дня в Москве, сообщил комплекс городского хозяйства столицы."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении комплекса в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220713/pogoda-1802136455.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, погода, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва