14:16 13.07.2022 (обновлено: 14:34 13.07.2022)
Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля
Глава Херсонской ВГА Сальдо пообещал пресекать попытки поджечь пшеничные поля с вертолетов
Пшеничное поле. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.
Ранее в администрации Херсонской области рассказали, что Украина начала поджигать поля с пшеницей в приграничных районах с помощью военных вертолетов, которые сбрасывают зажигательные снаряды.
"Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Глава администрации назвал действия украинских военных злостными и бесчеловечными, охарактеризовав их как попытку напугать местное население. По его словам, до этого фиксировались попытки поджога полей диверсионными группами. "Против этого явления селяне начали создавать народные дружины и противостоять попыткам поджечь их урожай", - подчеркнул Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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