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Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля - РИА Новости, 13.07.2022
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Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля
Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля - РИА Новости, 13.07.2022
Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля
Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО, заявил глава администрации региона Владимир... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:16
2022-07-13T14:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.Ранее в администрации Херсонской области рассказали, что Украина начала поджигать поля с пшеницей в приграничных районах с помощью военных вертолетов, которые сбрасывают зажигательные снаряды."Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Глава администрации назвал действия украинских военных злостными и бесчеловечными, охарактеризовав их как попытку напугать местное население. По его словам, до этого фиксировались попытки поджога полей диверсионными группами. "Против этого явления селяне начали создавать народные дружины и противостоять попыткам поджечь их урожай", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220516/pshenitsa-1788782806.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:16 13.07.2022 (обновлено: 14:34 13.07.2022)
 
Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля

Глава Херсонской ВГА Сальдо пообещал пресекать попытки поджечь пшеничные поля с вертолетов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПшеничное поле
Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.
Ранее в администрации Херсонской области рассказали, что Украина начала поджигать поля с пшеницей в приграничных районах с помощью военных вертолетов, которые сбрасывают зажигательные снаряды.
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"Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Глава администрации назвал действия украинских военных злостными и бесчеловечными, охарактеризовав их как попытку напугать местное население. По его словам, до этого фиксировались попытки поджога полей диверсионными группами. "Против этого явления селяне начали создавать народные дружины и противостоять попыткам поджечь их урожай", - подчеркнул Сальдо.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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