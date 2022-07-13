https://ria.ru/20220713/podzhog-1802191067.html

Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля

Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля - РИА Новости, 13.07.2022

Херсонские власти пообещали пресекать попытки поджечь пшеничные поля

Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО, заявил глава администрации региона Владимир... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:16

2022-07-13T14:16

2022-07-13T14:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Попытки поджога украинскими вертолетами пшеничных полей в Херсонской области будут пресекаться средствами ПВО, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.Ранее в администрации Херсонской области рассказали, что Украина начала поджигать поля с пшеницей в приграничных районах с помощью военных вертолетов, которые сбрасывают зажигательные снаряды."Они находят такие подлые и низкие штучки, чтобы уничтожить труд сельских работников, которые вложили в него душу и сердце. Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь, собрать, сохранить и обеспечить продовольственную безопасность как нашей области, так и многих других", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Глава администрации назвал действия украинских военных злостными и бесчеловечными, охарактеризовав их как попытку напугать местное население. По его словам, до этого фиксировались попытки поджога полей диверсионными группами. "Против этого явления селяне начали создавать народные дружины и противостоять попыткам поджечь их урожай", - подчеркнул Сальдо.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220516/pshenitsa-1788782806.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр