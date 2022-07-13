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Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю - РИА Новости, 13.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220713/podmoskove-1802224649.html
Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю
Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю - РИА Новости, 13.07.2022
Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю
Более 750 "народных троп" появится в 37 городских округах Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областного... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:52
2022-07-13T15:52
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
балашиха
орехово-зуево
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 750 "народных троп" появится в 37 городских округах Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."В прошлом году мы запустили программу "Народные тропы". Ее смысл - обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы "срезать" путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы - "Пешком". К октябрю сделаем более 750 маршрутов, - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Согласно справке пресс-службы, общая протяженность пешеходных дорожек составит свыше 173 километров. Больше всего их планируют сделать в городских округах: Балашиха – 86, Орехово-Зуево – 82, Щелково – 66, Подольск – 59, Серебряные Пруды - 40. Все "народные тропы" будут соответствовать стандартам, к примеру, ширина должна быть не менее 2 метров.
https://ria.ru/20220712/stroitestvo-1801992032.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), балашиха, орехово-зуево
15:52 13.07.2022
 

Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 750 "народных троп" появится в 37 городских округах Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"В прошлом году мы запустили программу "Народные тропы". Ее смысл - обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы "срезать" путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы - "Пешком". К октябрю сделаем более 750 маршрутов, - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время осмотра хода строительства Мытищинской хорды - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:15Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья осмотрел ход строительства "Мытищинской хорды"
Согласно справке пресс-службы, общая протяженность пешеходных дорожек составит свыше 173 километров. Больше всего их планируют сделать в городских округах: Балашиха – 86, Орехово-Зуево – 82, Щелково – 66, Подольск – 59, Серебряные Пруды - 40. Все "народные тропы" будут соответствовать стандартам, к примеру, ширина должна быть не менее 2 метров.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)БалашихаОрехово-Зуево
 
 
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