https://ria.ru/20220713/podmoskove-1802224649.html

Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю

Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю - РИА Новости, 13.07.2022

Воробьев: более 750 "народных троп" появится в Подмосковье к октябрю

Более 750 "народных троп" появится в 37 городских округах Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областного... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:52

2022-07-13T15:52

2022-07-13T15:52

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

балашиха

орехово-зуево

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 750 "народных троп" появится в 37 городских округах Московской области в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."В прошлом году мы запустили программу "Народные тропы". Ее смысл - обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы "срезать" путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы - "Пешком". К октябрю сделаем более 750 маршрутов, - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Согласно справке пресс-службы, общая протяженность пешеходных дорожек составит свыше 173 километров. Больше всего их планируют сделать в городских округах: Балашиха – 86, Орехово-Зуево – 82, Щелково – 66, Подольск – 59, Серебряные Пруды - 40. Все "народные тропы" будут соответствовать стандартам, к примеру, ширина должна быть не менее 2 метров.

https://ria.ru/20220712/stroitestvo-1801992032.html

московская область (подмосковье)

балашиха

орехово-зуево

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), балашиха, орехово-зуево