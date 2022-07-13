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Поддержка семей на Ставрополье в I полугодии составила 2,67 млрд рублей - РИА Новости, 13.07.2022
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Поддержка семей на Ставрополье в I полугодии составила 2,67 млрд рублей
Поддержка семей на Ставрополье в I полугодии составила 2,67 млрд рублей - РИА Новости, 13.07.2022
Поддержка семей на Ставрополье в I полугодии составила 2,67 млрд рублей
В Ставропольском крае в первом полугодии 2022 года выплаты при рождении первого ребенка составили 1,39 миллиарда рублей, третьего и (или) последующего ребенка – РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:06
2022-07-13T12:06
ставропольский край
ставропольский край
семья
социальные выплаты
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СТАВРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Ставропольском крае в первом полугодии 2022 года выплаты при рождении первого ребенка составили 1,39 миллиарда рублей, третьего и (или) последующего ребенка – 1,28 миллиарда рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения края."За I полугодие текущего года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет произведена 22 172 семьям из средств федерального бюджета на общую сумму 1394,35 миллиона рублей. С 1 июня 2022 года размер ежемесячной выплаты составляет 12152 рублей. В рамках регионального проекта в отношении третьего и (или) последующего ребенка установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет, в размере величины прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае. За I полугодие данная мера социальной поддержки предоставлена 17745 семьям на общую сумму 1277,33 миллиона рублей. С 1 июня 2022 года размер ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет составляет 12 152 рублей", - говорится в сообщении.В Ставропольском крае разработан и реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" (далее – региональный проект), являющийся частью национального проекта "Демография", направленный на стимулирование рождаемости.Период действия регионального проекта определен с 2019 по 2024 годы. Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет средств федерального, краевого бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов.В 2022 году на реализацию регионального проекта выделено 5 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета 4,66 миллиарда рублей, из бюджета Ставропольского края 107,9 миллиона рублей, средств государственных внебюджетных фондов 252,8 миллиона рублей.На территории Ставропольского края ежегодно возрастает количество семейных пар, обратившихся за медицинской помощью с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Так, за I полугодие жительницам Ставропольского края, страдающим бесплодием, выполнено 996 процедур экстракорпорального оплодотворения на общую сумму 69,53 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220704/stavropole-1800145486.html
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ставропольский край, семья, социальные выплаты
12:06 13.07.2022
 

Поддержка семей на Ставрополье в I полугодии составила 2,67 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАВРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В Ставропольском крае в первом полугодии 2022 года выплаты при рождении первого ребенка составили 1,39 миллиарда рублей, третьего и (или) последующего ребенка – 1,28 миллиарда рублей, сообщает министерство труда и социальной защиты населения края.
"За I полугодие текущего года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет произведена 22 172 семьям из средств федерального бюджета на общую сумму 1394,35 миллиона рублей. С 1 июня 2022 года размер ежемесячной выплаты составляет 12152 рублей. В рамках регионального проекта в отношении третьего и (или) последующего ребенка установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет, в размере величины прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае. За I полугодие данная мера социальной поддержки предоставлена 17745 семьям на общую сумму 1277,33 миллиона рублей. С 1 июня 2022 года размер ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет составляет 12 152 рублей", - говорится в сообщении.
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В Ставропольском крае разработан и реализуется региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края" (далее – региональный проект), являющийся частью национального проекта "Демография", направленный на стимулирование рождаемости.
Период действия регионального проекта определен с 2019 по 2024 годы. Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет средств федерального, краевого бюджетов и средств государственных внебюджетных фондов.
В 2022 году на реализацию регионального проекта выделено 5 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета 4,66 миллиарда рублей, из бюджета Ставропольского края 107,9 миллиона рублей, средств государственных внебюджетных фондов 252,8 миллиона рублей.
На территории Ставропольского края ежегодно возрастает количество семейных пар, обратившихся за медицинской помощью с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Так, за I полугодие жительницам Ставропольского края, страдающим бесплодием, выполнено 996 процедур экстракорпорального оплодотворения на общую сумму 69,53 миллиона рублей.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайСемьясоциальные выплаты
 
 
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