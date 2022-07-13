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Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/plennye-1802258315.html
Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова
Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова - РИА Новости, 13.07.2022
Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова
Россия делает все, чтобы российские военнослужащие вернулись из плена, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:51
2022-07-13T18:07
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
россия
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия делает все, чтобы российские военнослужащие вернулись из плена, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова."Наша страна делает все возможное, чтобы наши мужья, отцы и сыновья, находящиеся в плену на Украине, поскорей вернулись домой", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале. Она рассказала, что на прием к ней пришла жена российского военнослужащего, освобожденного из плена."Сегодня на личном приеме жена российского военнослужащего, который недавно был освобожден из плена, передала самые искренние слова благодарности нашему президенту, Минобороны России и всем причастным к судьбе ее мужа", - сообщила уполномоченный и добавила, что работа в этом направлении будет продолжена.
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общество, здоровье - общество, россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
17:51 13.07.2022 (обновлено: 18:07 13.07.2022)
 
Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова

Москалькова заявила, что Россия делает все, чтобы военные вернулись из украинского плена

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия делает все, чтобы российские военнослужащие вернулись из плена, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
"Наша страна делает все возможное, чтобы наши мужья, отцы и сыновья, находящиеся в плену на Украине, поскорей вернулись домой", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале. Она рассказала, что на прием к ней пришла жена российского военнослужащего, освобожденного из плена.
"Сегодня на личном приеме жена российского военнослужащего, который недавно был освобожден из плена, передала самые искренние слова благодарности нашему президенту, Минобороны России и всем причастным к судьбе ее мужа", - сообщила уполномоченный и добавила, что работа в этом направлении будет продолжена.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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