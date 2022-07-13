https://ria.ru/20220713/plennye-1802258315.html

Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова

Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова - РИА Новости, 13.07.2022

Россия делает все для возвращения пленных, заявила Москалькова

Россия делает все, чтобы российские военнослужащие вернулись из плена, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:51

2022-07-13T17:51

2022-07-13T18:07

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия делает все, чтобы российские военнослужащие вернулись из плена, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова."Наша страна делает все возможное, чтобы наши мужья, отцы и сыновья, находящиеся в плену на Украине, поскорей вернулись домой", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале. Она рассказала, что на прием к ней пришла жена российского военнослужащего, освобожденного из плена."Сегодня на личном приеме жена российского военнослужащего, который недавно был освобожден из плена, передала самые искренние слова благодарности нашему президенту, Минобороны России и всем причастным к судьбе ее мужа", - сообщила уполномоченный и добавила, что работа в этом направлении будет продолжена.

https://ria.ru/20220705/pytki-1800278037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр