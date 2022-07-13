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Петр Фоменко: как его идеи повлияли на русский театр - РИА Новости, 13.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220713/petrfomenko-1802067623.html
Петр Фоменко: как его идеи повлияли на русский театр
Петр Фоменко: как его идеи повлияли на русский театр - РИА Новости, 13.07.2022
Петр Фоменко: как его идеи повлияли на русский театр
Один из главных режиссеров русского театра конца ХХ века Петр Фоменко сформировал особый сценический язык. Сегодня ему исполнилось бы 90, и для многих он до сих РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:00
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культура
культура
новости культуры
петр фоменко
сергей женовач
сергей пускепалис
театр
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Один из главных режиссеров русского театра конца ХХ века Петр Фоменко сформировал особый сценический язык. Сегодня ему исполнилось бы 90, и для многих он до сих пор наставник. О том, чьи спектакли становились легендой еще до премьеры, — в материале РИА Новости."Противопоказанные" идеиФоменко попал в театральную сферу через музыку, и то не сразу. Сначала консервативные преподаватели Школы-студии МХАТ отчислили его "за хулиганство". Они считали, что идеи амбициозного ученика противопоказаны школе русского театра.Юный Фоменко не сдался, поступил в ГИТИС и на филфак МГПИ. Там он ставил капустники, на которые стремилась попасть вся интеллектуальная Москва. В студенческих компаниях и сформировался первый дружеский круг Фоменко: обсуждали творческие планы, стихи, музыку, книги, фильмы… Визбор, Ким, Коваль — те, кто составил литературную и бардовскую богему 1960-х, "великие самоучки".Музыка всегда была важным персонажем в постановках режиссера (в свое время он окончил Гнесинку и училище имени Ипполитова-Иванова по классу скрипки).Театральный кочевникПервые его работы сложно назвать успешными. Фоменко намеренно выбирал проблемные вещи, с внутренним конфликтом, за которые мало кто из старших коллег был готов браться. Его "Смерть Тарелкина" показали в театре имени Маяковского пятьдесят раз, а потом запретили.Вскоре Фоменко поставил "Новую Мистерию-буфф" по мотивам пьесы Маяковского в Ленинграде ­— комиссия принимала спектакль шесть раз. В последний из зала выгнали всех случайных зрителей, чтобы никто не стал свидетелем сценического вольнодумства. Режиссер вспоминал, что ленинградские критики советовали ему собирать вещи и уезжать.ФоменкиФоменко отправился в странствия: не разрешают ставить в Москве и Ленинграде — он едет в Тбилиси.Поработав в Грузии, вернулся в Ленинград. И почти десять лет проработал в Театре комедии (на его спектакли билеты раскупали буквально за минуты).Тогда же, в начале 1980-х, начинается путь Фоменко как театрального педагога: его пригласили в родной ГИТИС. Он преподавал больше 30 лет. Среди его учеников — и Сергей Женовач, и Сергей Пускепалис, и, конечно же, десятки великолепных актеров, с гордостью именующих себя фоменковцами или, что проще и душевнее, — фоменками.В Москве режиссер сотрудничал с театрами Маяковского и Вахтангова, но затем все же сосредоточился на собственном деле. В столице чувствовалась мода на студийность и экспериментальность. И в 1990-е Фоменко удалось официально оформить не просто мастерскую, а полноценный театр."Но" и "хотя"Главным в его подходе была любовь. Он из тех редких режиссеров, кто не позволяет себе подавлять артиста. Фоменко попросту не работал с теми, кем не восхищался, к кому не чувствовал доверия. Ему не был нужен сиюминутный результат, достигнутый с позиции силы, — как педагог он старался все объяснить, добиться от актера взаимопонимания, создать атмосферу сотворчества.При этом перевернуть произведение с ног на голову — не проблема, Фоменко с легкостью на это шел. Как вспоминали ученики, его любимыми словами были "но" и "хотя": он всегда пытался отыскать в пьесе что-то нестандартное, новый план или угол, под которым на нее еще никто не смотрел.Полноценное признание пришло к Фоменко уже в зрелые годы, в 1990-2000-х. Но ему и не были нужны награды, ордена и премии, ему был нужен театр — с его актерами, учениками, которых он так любил и которые и были его главным сокровищем. Маленькая сцена у Кутузовского проспекта разрослась до одной из лучших театральных площадок города и стала точкой притяжения думающего и чувствующего зрителя. В зале не было случайных людей, а после спектакля зрители выходили оттуда чуть-чуть другими.В этом была цель Петра Фоменко — сделать нас лучше: не поразить, не шокировать, а заставить задуматься, но при этом дать надежду. Задача, которую его театр выполняет до сих пор.
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культура, новости культуры, петр фоменко, сергей женовач, сергей пускепалис, театр, гитис, москва, ленинград, тбилиси, спектакль, музыка
08:00 13.07.2022 (обновлено: 08:09 13.07.2022)
 

Петр Фоменко: как его идеи повлияли на русский театр

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРежиссер и педагог, руководитель московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко" Петр Наумович Фоменко
Режиссер и педагог, руководитель московского театра Мастерская П. Н. Фоменко Петр Наумович Фоменко - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Один из главных режиссеров русского театра конца ХХ века Петр Фоменко сформировал особый сценический язык. Сегодня ему исполнилось бы 90, и для многих он до сих пор наставник. О том, чьи спектакли становились легендой еще до премьеры, — в материале РИА Новости.

"Противопоказанные" идеи

Фоменко попал в театральную сферу через музыку, и то не сразу. Сначала консервативные преподаватели Школы-студии МХАТ отчислили его "за хулиганство". Они считали, что идеи амбициозного ученика противопоказаны школе русского театра.
Юный Фоменко не сдался, поступил в ГИТИС и на филфак МГПИ. Там он ставил капустники, на которые стремилась попасть вся интеллектуальная Москва. В студенческих компаниях и сформировался первый дружеский круг Фоменко: обсуждали творческие планы, стихи, музыку, книги, фильмы… Визбор, Ким, Коваль — те, кто составил литературную и бардовскую богему 1960-х, "великие самоучки".
Музыка всегда была важным персонажем в постановках режиссера (в свое время он окончил Гнесинку и училище имени Ипполитова-Иванова по классу скрипки).

Театральный кочевник

Первые его работы сложно назвать успешными. Фоменко намеренно выбирал проблемные вещи, с внутренним конфликтом, за которые мало кто из старших коллег был готов браться. Его "Смерть Тарелкина" показали в театре имени Маяковского пятьдесят раз, а потом запретили.
© РИА Новости / Вера Петрусова / Перейти в фотобанк

Московский государственный академический театр имени Моссовета (сцена "Под крышей"). Сцена из спектакля "Калигула" режиссера Петра Фоменко по пьесе Альбера Камю

Сцена из спектакля Калигула режиссера Петра Фоменка по пьесе Альбера Камю
1 из 2

Московский государственный академический театр имени Моссовета (сцена "Под крышей"). Сцена из спектакля "Калигула" режиссера Петра Фоменко по пьесе Альбера Камю

© РИА Новости / Вера Петрусова
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© РИА Новости / Вера Петрусова / Перейти в фотобанк

Режиссер Петр Фоменко благодарит артистов по окончании спектакля "Калигула" пьесы Альбера Камю

Режиссер Петр Фоменко благодарит артистов по окончании спектакля Калигула пьесы Альбера Камю
2 из 2

Режиссер Петр Фоменко благодарит артистов по окончании спектакля "Калигула" пьесы Альбера Камю

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Московский государственный академический театр имени Моссовета (сцена "Под крышей"). Сцена из спектакля "Калигула" режиссера Петра Фоменко по пьесе Альбера Камю

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Режиссер Петр Фоменко благодарит артистов по окончании спектакля "Калигула" пьесы Альбера Камю

© РИА Новости / Вера Петрусова
Перейти в фотобанк
Вскоре Фоменко поставил "Новую Мистерию-буфф" по мотивам пьесы Маяковского в Ленинграде ­— комиссия принимала спектакль шесть раз. В последний из зала выгнали всех случайных зрителей, чтобы никто не стал свидетелем сценического вольнодумства. Режиссер вспоминал, что ленинградские критики советовали ему собирать вещи и уезжать.

В итоге вердикт попросили вынести Николая Акимова. "Я не люблю Маяковского, но то, что я вижу, — это не Маяковский", — сказал он.

Фоменки

Фоменко отправился в странствия: не разрешают ставить в Москве и Ленинграде — он едет в Тбилиси.
Поработав в Грузии, вернулся в Ленинград. И почти десять лет проработал в Театре комедии (на его спектакли билеты раскупали буквально за минуты).
Тогда же, в начале 1980-х, начинается путь Фоменко как театрального педагога: его пригласили в родной ГИТИС. Он преподавал больше 30 лет. Среди его учеников — и Сергей Женовач, и Сергей Пускепалис, и, конечно же, десятки великолепных актеров, с гордостью именующих себя фоменковцами или, что проще и душевнее, — фоменками.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис, режиссер-постановщик спектакля Русская война Пекторалиса по пьесе Олега Грисевича в театре Олега Табакова в Москве
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Сергей Пускепалис

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач
2 из 2

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 2

Сергей Пускепалис

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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2 из 2

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Москве режиссер сотрудничал с театрами Маяковского и Вахтангова, но затем все же сосредоточился на собственном деле. В столице чувствовалась мода на студийность и экспериментальность. И в 1990-е Фоменко удалось официально оформить не просто мастерскую, а полноценный театр.

"Но" и "хотя"

Главным в его подходе была любовь. Он из тех редких режиссеров, кто не позволяет себе подавлять артиста. Фоменко попросту не работал с теми, кем не восхищался, к кому не чувствовал доверия. Ему не был нужен сиюминутный результат, достигнутый с позиции силы, — как педагог он старался все объяснить, добиться от актера взаимопонимания, создать атмосферу сотворчества.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Режиссер Петр Фоменко поздравляет народную артистку СССР Юлию Борисову (в центре) с бенефисом, который прошел в Театре имени Вахтангова

Режиссер Петр Фоменко потздравляет народную артистку СССР Юлию Борисову (в центре) с бенефисом, который прошел в театре им. Вахтангова
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Режиссер Петр Фоменко поздравляет народную артистку СССР Юлию Борисову (в центре) с бенефисом, который прошел в Театре имени Вахтангова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Лариса Герасимчук / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля режиссера Петра Фоменко "Триптих", основанного на пушкинских "Графе Нулине", "Каменном госте" и "Сцене из Фауста". Премьера состоялась на новой Малой сцене театра "Мастерская П. Фоменко" (фото предоставлено театром "Мастерская П. Фоменко")

Сцена из спектакля режиссера Петра Фоменко Триптих, основанного на пушкинских Графе Нулине, Каменном госте и Сцене из Фауста.
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Сцена из спектакля режиссера Петра Фоменко "Триптих", основанного на пушкинских "Графе Нулине", "Каменном госте" и "Сцене из Фауста". Премьера состоялась на новой Малой сцене театра "Мастерская П. Фоменко" (фото предоставлено театром "Мастерская П. Фоменко")

© РИА Новости / Лариса Герасимчук
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Бесприданница" в постановке режиссера Петра Фоменко в новом здании "Мастерской Петра Фоменко". Артисты Полина Агуреева в роли Ларисы Дмитриевны (слева), Наталия Курдюбова в роли вдовы Хариты Огудаловой и Евгений Цыганов в роли Карандышева

Сцена из спектакля Бесприданница в постановке режиссера Петра Фоменко в новом здании Мастерской Петра Фоменко
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Сцена из спектакля "Бесприданница" в постановке режиссера Петра Фоменко в новом здании "Мастерской Петра Фоменко". Артисты Полина Агуреева в роли Ларисы Дмитриевны (слева), Наталия Курдюбова в роли вдовы Хариты Огудаловой и Евгений Цыганов в роли Карандышева

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. В роли графини — народная артистка РСФСР Людмила Максакова (слева)

Сцена из спектакля Пиковая дама в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра им. Е. Вахтангова
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Сцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. В роли графини — народная артистка РСФСР Людмила Максакова (слева)

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Народный артист России, режиссер Петр Фоменко после вручения ему ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени на 75-летии Государственного академического театра имени Е. Вахтангова

Народный артист России, режиссер Петр Фоменко после вручения ему ордена За заслуги перед Отечеством IV степени
5 из 5

Народный артист России, режиссер Петр Фоменко после вручения ему ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени на 75-летии Государственного академического театра имени Е. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
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1 из 5

Режиссер Петр Фоменко поздравляет народную артистку СССР Юлию Борисову (в центре) с бенефисом, который прошел в Театре имени Вахтангова

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 5

Сцена из спектакля режиссера Петра Фоменко "Триптих", основанного на пушкинских "Графе Нулине", "Каменном госте" и "Сцене из Фауста". Премьера состоялась на новой Малой сцене театра "Мастерская П. Фоменко" (фото предоставлено театром "Мастерская П. Фоменко")

© РИА Новости / Лариса Герасимчук
Перейти в фотобанк
3 из 5

Сцена из спектакля "Бесприданница" в постановке режиссера Петра Фоменко в новом здании "Мастерской Петра Фоменко". Артисты Полина Агуреева в роли Ларисы Дмитриевны (слева), Наталия Курдюбова в роли вдовы Хариты Огудаловой и Евгений Цыганов в роли Карандышева

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
4 из 5

Сцена из спектакля "Пиковая дама" в постановке режиссера Петра Фоменко на сцене Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. В роли графини — народная артистка РСФСР Людмила Максакова (слева)

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 5

Народный артист России, режиссер Петр Фоменко после вручения ему ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени на 75-летии Государственного академического театра имени Е. Вахтангова

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
При этом перевернуть произведение с ног на голову — не проблема, Фоменко с легкостью на это шел. Как вспоминали ученики, его любимыми словами были "но" и "хотя": он всегда пытался отыскать в пьесе что-то нестандартное, новый план или угол, под которым на нее еще никто не смотрел.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В столичном отеле "Балчуг-Кемпински" состоялось вручение Международной премии Станиславского за 2000 год. Согласно решению авторитетного жюри во главе с Олегом Табаковым, лучшим режиссером признан Петр Фоменко, поставивший спектакль "Одна абсолютно счастливая деревня"

В столичном отеле “Балчуг-Кемпински” состоялось вручение Международной премии Станиславского за 2000 год
1 из 2

В столичном отеле "Балчуг-Кемпински" состоялось вручение Международной премии Станиславского за 2000 год. Согласно решению авторитетного жюри во главе с Олегом Табаковым, лучшим режиссером признан Петр Фоменко, поставивший спектакль "Одна абсолютно счастливая деревня"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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CC BY-SA 3.0 / Crystal Turandot Theatre Awards / Петр Фоменко, премия «Хрустальная Турандот»

Петр Фоменко, премия "Хрустальная Турандот"

Петр Фоменко, премия Хрустальная Турандот
2 из 2

Петр Фоменко, премия "Хрустальная Турандот"

CC BY-SA 3.0 / Crystal Turandot Theatre Awards / Петр Фоменко, премия «Хрустальная Турандот»
1 из 2

В столичном отеле "Балчуг-Кемпински" состоялось вручение Международной премии Станиславского за 2000 год. Согласно решению авторитетного жюри во главе с Олегом Табаковым, лучшим режиссером признан Петр Фоменко, поставивший спектакль "Одна абсолютно счастливая деревня"

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 2

Петр Фоменко, премия "Хрустальная Турандот"

CC BY-SA 3.0 / Crystal Turandot Theatre Awards / Петр Фоменко, премия «Хрустальная Турандот»
Полноценное признание пришло к Фоменко уже в зрелые годы, в 1990-2000-х. Но ему и не были нужны награды, ордена и премии, ему был нужен театр — с его актерами, учениками, которых он так любил и которые и были его главным сокровищем. Маленькая сцена у Кутузовского проспекта разрослась до одной из лучших театральных площадок города и стала точкой притяжения думающего и чувствующего зрителя. В зале не было случайных людей, а после спектакля зрители выходили оттуда чуть-чуть другими.
В этом была цель Петра Фоменко — сделать нас лучше: не поразить, не шокировать, а заставить задуматься, но при этом дать надежду. Задача, которую его театр выполняет до сих пор.
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