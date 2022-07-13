https://ria.ru/20220713/pervyy-1801968815.html
Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов
Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов - РИА Новости, 13.07.2022
Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов
Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:00
2022-07-13T07:00
2022-07-13T07:00
шоубиз
первый канал (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802011432_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_77846033868644bac633097c49f61517.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала Кирилл Рыбак. Сегодня передаче исполнилось 35 лет. Кроме того, Рыбак поделился случаями, когда ведущие программы выходили в эфир с травмами. "Светлана Зейналова работала со сломанной ногой – еще Екатерина Мцитуридзе. Но со сломанными ногами проще: их легче спрятать. Ведущий сидит, гипс под столом – зрители и не догадываются об инциденте. Случалось, травмировали руки – это было хуже. Борис Щербаков увлекается резьбой по дереву, и однажды сильно повредил руку. Но, к счастью, все ведущие очень ответственно относились к своему главному рабочему инструменту – лицу! Тьфу-тьфу-тьфу, никогда не разбивали", – поделился Рыбак. Первая передача вышла в эфир 13 июля 1987 года, тогда под названием "90 минут". Ведущими в разное время были Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Лариса Вербицкая, Борис Щербаков и другие.
https://ria.ru/20220512/urgant-1788221134.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802011432_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_55240282e51075b148ce960c28a22a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
первый канал (телеканал)
Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов
Создатели "Доброго утра" в юбилей программы поделились планами вещать из разных регионов
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала Кирилл Рыбак. Сегодня передаче исполнилось 35 лет.
"Если говорить о Москве – давно хотели встать в устье Кутузовского проспекта с видом на гостиницу "Украину". И постоять в районе ресторана "Прага". А если говорить о России, наша голубая мечта – большое путешествие "сосиски", так называют синюю передвижную студию "Доброго утра", – отметил Рыбак.
Кроме того, Рыбак поделился случаями, когда ведущие программы выходили в эфир с травмами.
"Светлана Зейналова работала со сломанной ногой – еще Екатерина Мцитуридзе. Но со сломанными ногами проще: их легче спрятать. Ведущий сидит, гипс под столом – зрители и не догадываются об инциденте. Случалось, травмировали руки – это было хуже. Борис Щербаков увлекается резьбой по дереву, и однажды сильно повредил руку. Но, к счастью, все ведущие очень ответственно относились к своему главному рабочему инструменту – лицу! Тьфу-тьфу-тьфу, никогда не разбивали", – поделился Рыбак.
Первая передача вышла в эфир 13 июля 1987 года, тогда под названием "90 минут". Ведущими в разное время были Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Лариса Вербицкая, Борис Щербаков и другие.