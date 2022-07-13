https://ria.ru/20220713/pervyy-1801968815.html

Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов

Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов - РИА Новости, 13.07.2022

Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов

Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T07:00

2022-07-13T07:00

2022-07-13T07:00

шоубиз

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала Кирилл Рыбак. Сегодня передаче исполнилось 35 лет. Кроме того, Рыбак поделился случаями, когда ведущие программы выходили в эфир с травмами. "Светлана Зейналова работала со сломанной ногой – еще Екатерина Мцитуридзе. Но со сломанными ногами проще: их легче спрятать. Ведущий сидит, гипс под столом – зрители и не догадываются об инциденте. Случалось, травмировали руки – это было хуже. Борис Щербаков увлекается резьбой по дереву, и однажды сильно повредил руку. Но, к счастью, все ведущие очень ответственно относились к своему главному рабочему инструменту – лицу! Тьфу-тьфу-тьфу, никогда не разбивали", – поделился Рыбак. Первая передача вышла в эфир 13 июля 1987 года, тогда под названием "90 минут". Ведущими в разное время были Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Лариса Вербицкая, Борис Щербаков и другие.

https://ria.ru/20220512/urgant-1788221134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

первый канал (телеканал)