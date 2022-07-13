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Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов - РИА Новости, 13.07.2022
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Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов
Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов - РИА Новости, 13.07.2022
Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов
Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:00
2022-07-13T07:00
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала Кирилл Рыбак. Сегодня передаче исполнилось 35 лет. Кроме того, Рыбак поделился случаями, когда ведущие программы выходили в эфир с травмами. "Светлана Зейналова работала со сломанной ногой – еще Екатерина Мцитуридзе. Но со сломанными ногами проще: их легче спрятать. Ведущий сидит, гипс под столом – зрители и не догадываются об инциденте. Случалось, травмировали руки – это было хуже. Борис Щербаков увлекается резьбой по дереву, и однажды сильно повредил руку. Но, к счастью, все ведущие очень ответственно относились к своему главному рабочему инструменту – лицу! Тьфу-тьфу-тьфу, никогда не разбивали", – поделился Рыбак. Первая передача вышла в эфир 13 июля 1987 года, тогда под названием "90 минут". Ведущими в разное время были Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Лариса Вербицкая, Борис Щербаков и другие.
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первый канал (телеканал)
07:00 13.07.2022
 
Создатели "Доброго утра" поделились планами вещать из разных регионов

Создатели "Доброго утра" в юбилей программы поделились планами вещать из разных регионов

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаСтудия программы "Доброе утро"
Студия программы Доброе утро
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Создатели программы "Доброе утро" хотели бы выходить в прямой эфир из разных регионов России, рассказал директор дирекции утреннего вещания Первого канала Кирилл Рыбак. Сегодня передаче исполнилось 35 лет.
"Если говорить о Москве – давно хотели встать в устье Кутузовского проспекта с видом на гостиницу "Украину". И постоять в районе ресторана "Прага". А если говорить о России, наша голубая мечта – большое путешествие "сосиски", так называют синюю передвижную студию "Доброго утра", – отметил Рыбак.
Кроме того, Рыбак поделился случаями, когда ведущие программы выходили в эфир с травмами.
"Светлана Зейналова работала со сломанной ногой – еще Екатерина Мцитуридзе. Но со сломанными ногами проще: их легче спрятать. Ведущий сидит, гипс под столом – зрители и не догадываются об инциденте. Случалось, травмировали руки – это было хуже. Борис Щербаков увлекается резьбой по дереву, и однажды сильно повредил руку. Но, к счастью, все ведущие очень ответственно относились к своему главному рабочему инструменту – лицу! Тьфу-тьфу-тьфу, никогда не разбивали", – поделился Рыбак.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала"Доброе утро" на Первом канале
Доброе утро на Первом канале
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
"Доброе утро" на Первом канале
Первая передача вышла в эфир 13 июля 1987 года, тогда под названием "90 минут". Ведущими в разное время были Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Яна Чурикова, Андрей Малахов, Лариса Вербицкая, Борис Щербаков и другие.
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