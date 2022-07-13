https://ria.ru/20220713/otravlenie-1802226941.html

В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом

В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом - РИА Новости, 13.07.2022

В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом

Дети из лагеря в Башкирии попали в больницу с отравлением после употребления снюса, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:03

2022-07-13T16:03

2022-07-13T16:03

происшествия

абзелиловский район

республика башкортостан

здоровье - общество

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УФА, 13 июл - РИА Новости. Дети из лагеря в Башкирии попали в больницу с отравлением после употребления снюса, сообщила прокуратура региона."Установлено, что 15-летний воспитанник лагеря, расположенного в Абзелиловском районе, до заезда в свою смену приобрел в Магнитогорске некурительное табачное изделие "снюс" и продал троим сверстникам. В результате его употребления дети почувствовали недомогание и доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. После оказания помощи на следующий день дети были выписаны из больницы", - говорится в сообщении.В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в части непринятия руководством учреждения надлежащих мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве."В этой связи прокуратура внесла в адрес учредителя лагеря представление, в котором потребовала привлечь должностных лиц к ответственности и принять меры к недопущению подобного впредь",- сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20220112/kurenie-1767475017.html

абзелиловский район

республика башкортостан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, абзелиловский район, республика башкортостан, здоровье - общество