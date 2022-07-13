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В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом - РИА Новости, 13.07.2022
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В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом
В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом - РИА Новости, 13.07.2022
В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом
Дети из лагеря в Башкирии попали в больницу с отравлением после употребления снюса, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:03
2022-07-13T16:03
происшествия
абзелиловский район
республика башкортостан
здоровье - общество
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УФА, 13 июл - РИА Новости. Дети из лагеря в Башкирии попали в больницу с отравлением после употребления снюса, сообщила прокуратура региона."Установлено, что 15-летний воспитанник лагеря, расположенного в Абзелиловском районе, до заезда в свою смену приобрел в Магнитогорске некурительное табачное изделие "снюс" и продал троим сверстникам. В результате его употребления дети почувствовали недомогание и доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. После оказания помощи на следующий день дети были выписаны из больницы", - говорится в сообщении.В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в части непринятия руководством учреждения надлежащих мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве."В этой связи прокуратура внесла в адрес учредителя лагеря представление, в котором потребовала привлечь должностных лиц к ответственности и принять меры к недопущению подобного впредь",- сообщает надзорное ведомство.
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абзелиловский район
республика башкортостан
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происшествия, абзелиловский район, республика башкортостан, здоровье - общество
16:03 13.07.2022
 
В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом

В Башкортостане четверых подростков госпитализировали из лагеря из-за отравления снюсом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 13 июл - РИА Новости. Дети из лагеря в Башкирии попали в больницу с отравлением после употребления снюса, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что 15-летний воспитанник лагеря, расположенного в Абзелиловском районе, до заезда в свою смену приобрел в Магнитогорске некурительное табачное изделие "снюс" и продал троим сверстникам. В результате его употребления дети почувствовали недомогание и доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. После оказания помощи на следующий день дети были выписаны из больницы", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в части непринятия руководством учреждения надлежащих мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве.
"В этой связи прокуратура внесла в адрес учредителя лагеря представление, в котором потребовала привлечь должностных лиц к ответственности и принять меры к недопущению подобного впредь",- сообщает надзорное ведомство.
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