https://ria.ru/20220713/otravlenie-1802226941.html
В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом
В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом - РИА Новости, 13.07.2022
В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом
Дети из лагеря в Башкирии попали в больницу с отравлением после употребления снюса, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:03
2022-07-13T16:03
2022-07-13T16:03
происшествия
абзелиловский район
республика башкортостан
здоровье - общество
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УФА, 13 июл - РИА Новости. Дети из лагеря в Башкирии попали в больницу с отравлением после употребления снюса, сообщила прокуратура региона."Установлено, что 15-летний воспитанник лагеря, расположенного в Абзелиловском районе, до заезда в свою смену приобрел в Магнитогорске некурительное табачное изделие "снюс" и продал троим сверстникам. В результате его употребления дети почувствовали недомогание и доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления. После оказания помощи на следующий день дети были выписаны из больницы", - говорится в сообщении.В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в части непринятия руководством учреждения надлежащих мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в ведомстве."В этой связи прокуратура внесла в адрес учредителя лагеря представление, в котором потребовала привлечь должностных лиц к ответственности и принять меры к недопущению подобного впредь",- сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20220112/kurenie-1767475017.html
абзелиловский район
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абзелиловский район, республика башкортостан, здоровье - общество
В Башкирии четверо подростков в лагере отравились снюсом
В Башкортостане четверых подростков госпитализировали из лагеря из-за отравления снюсом