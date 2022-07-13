https://ria.ru/20220713/oruzhie-1802225975.html

В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном

В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном - РИА Новости, 13.07.2022

В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном

Соединенные Штаты не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:58

2022-07-13T15:58

2022-07-13T15:59

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан"Доказательств нет, но имели место переговоры", - сообщил Салливан журналистам.Он также отметил, что по мнению Вашингтона Россия в настоящее время укрепляет альянс с Ираном в интересах продолжения военной операции на Украине.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.МИД Ирана также опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802087155.html

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в мире, россия, иран, сша, джейк салливан