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В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном - РИА Новости, 13.07.2022
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В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном
В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном - РИА Новости, 13.07.2022
В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном
Соединенные Штаты не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:58
2022-07-13T15:59
в мире
россия
иран
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан"Доказательств нет, но имели место переговоры", - сообщил Салливан журналистам.Он также отметил, что по мнению Вашингтона Россия в настоящее время укрепляет альянс с Ираном в интересах продолжения военной операции на Украине.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.МИД Ирана также опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220712/oruzhie-1802087155.html
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в мире, россия, иран, сша, джейк салливан
15:58 13.07.2022 (обновлено: 15:59 13.07.2022)
 
В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном

Салливан: США не имеют доказательств поставок Ираном оружия в Россию, но это обсуждалось

© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружений в Тегеране, Иран
Выставка вооружений в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружений в Тегеране, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
"Доказательств нет, но имели место переговоры", - сообщил Салливан журналистам.
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Во Франции испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев
Он также отметил, что по мнению Вашингтона Россия в настоящее время укрепляет альянс с Ираном в интересах продолжения военной операции на Украине.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.
МИД Ирана также опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреРоссияИранСШАДжейк Салливан
 
 
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