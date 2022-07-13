https://ria.ru/20220713/opros-1802180087.html

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 13.07.2022

Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (83%) считают себя счастливыми, 14% - не считают, рассказал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:33

2022-07-13T13:33

2022-07-13T13:33

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Большинство россиян (83%) считают себя счастливыми, 14% - не считают, рассказал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на пресс-конференции "Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" со ссылкой на исследования ВЦИОМ.Большинство россиян считают себя счастливыми – их 83%. Несчастливыми, судя по опросу, считают себя 14% россиян, еще 4% затруднились с ответом.Самыми счастливыми оказались жители Южного федерального округа – там 86% людей считают себя счастливыми. На втором месте по уровню счастья оказался Центральный федеральный округ (84%), на третьем – Северо-Кавказский (83%). В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах счастливыми себя считают 80% людей. В Дальневосточном – 77%, в Северо-Западном – 76%.Участники опроса рассказали, что делает их счастливыми. Семья, родственники, друзья и любимые люди оказались источников счастья для 15% опрошенных. Успехи детей, внуков и родственников делают счастливыми 11% опрошенных, такое же количество респондентов (11%) признались, что их источник счастья – отдых, выходные, отпуска, путешествия и посещение курортных мест. Для 9% счастье – это рождение ребенка или внука, для 7% - встреча с родственниками и друзьями.Также респондентов спросили, что заставляет их расстраиваться. Для 15% повод для расстройства – это проблемы со здоровьем, для 9% - смерть близких, для 6% - конфликты с близкими, для 5% - проблемы, связанные с работой. Еще 4% россиян, судя по опросу, расстраиваются из-за роста цен и инфляции, столько же (4%) – из-за финансовых трудностей. Для 3% повод для расстройств – это капризы и плохое поведение детей.

https://ria.ru/20220707/lyubov-1800840922.html

https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом