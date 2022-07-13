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Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 13.07.2022
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Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 13.07.2022
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (83%) считают себя счастливыми, 14% - не считают, рассказал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:33
2022-07-13T13:33
россия
общество
вциом
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Большинство россиян (83%) считают себя счастливыми, 14% - не считают, рассказал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на пресс-конференции "Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" со ссылкой на исследования ВЦИОМ.Большинство россиян считают себя счастливыми – их 83%. Несчастливыми, судя по опросу, считают себя 14% россиян, еще 4% затруднились с ответом.Самыми счастливыми оказались жители Южного федерального округа – там 86% людей считают себя счастливыми. На втором месте по уровню счастья оказался Центральный федеральный округ (84%), на третьем – Северо-Кавказский (83%). В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах счастливыми себя считают 80% людей. В Дальневосточном – 77%, в Северо-Западном – 76%.Участники опроса рассказали, что делает их счастливыми. Семья, родственники, друзья и любимые люди оказались источников счастья для 15% опрошенных. Успехи детей, внуков и родственников делают счастливыми 11% опрошенных, такое же количество респондентов (11%) признались, что их источник счастья – отдых, выходные, отпуска, путешествия и посещение курортных мест. Для 9% счастье – это рождение ребенка или внука, для 7% - встреча с родственниками и друзьями.Также респондентов спросили, что заставляет их расстраиваться. Для 15% повод для расстройства – это проблемы со здоровьем, для 9% - смерть близких, для 6% - конфликты с близкими, для 5% - проблемы, связанные с работой. Еще 4% россиян, судя по опросу, расстраиваются из-за роста цен и инфляции, столько же (4%) – из-за финансовых трудностей. Для 3% повод для расстройств – это капризы и плохое поведение детей.
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россия, общество, вциом
13:33 13.07.2022
 
Большинство россиян считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 83 процента россиян считают себя счастливыми

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка счастлива в поле
Девушка счастлива в поле - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка счастлива в поле. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Большинство россиян (83%) считают себя счастливыми, 14% - не считают, рассказал директор по работе с органами государственной власти Кирилл Родин на пресс-конференции "Эмоциональное состояние российского общества: что делает нас счастливыми?" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" со ссылкой на исследования ВЦИОМ.
Большинство россиян считают себя счастливыми – их 83%. Несчастливыми, судя по опросу, считают себя 14% россиян, еще 4% затруднились с ответом.
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Самыми счастливыми оказались жители Южного федерального округа – там 86% людей считают себя счастливыми. На втором месте по уровню счастья оказался Центральный федеральный округ (84%), на третьем – Северо-Кавказский (83%). В Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах счастливыми себя считают 80% людей. В Дальневосточном – 77%, в Северо-Западном – 76%.
Участники опроса рассказали, что делает их счастливыми. Семья, родственники, друзья и любимые люди оказались источников счастья для 15% опрошенных. Успехи детей, внуков и родственников делают счастливыми 11% опрошенных, такое же количество респондентов (11%) признались, что их источник счастья – отдых, выходные, отпуска, путешествия и посещение курортных мест. Для 9% счастье – это рождение ребенка или внука, для 7% - встреча с родственниками и друзьями.
Также респондентов спросили, что заставляет их расстраиваться. Для 15% повод для расстройства – это проблемы со здоровьем, для 9% - смерть близких, для 6% - конфликты с близкими, для 5% - проблемы, связанные с работой. Еще 4% россиян, судя по опросу, расстраиваются из-за роста цен и инфляции, столько же (4%) – из-за финансовых трудностей. Для 3% повод для расстройств – это капризы и плохое поведение детей.
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