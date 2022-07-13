https://ria.ru/20220713/oon-1802250679.html

Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов

Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов - РИА Новости, 13.07.2022

Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов

Число перемещенных лиц в мире достигло 100 миллионов человек - это наибольшая цифра с момента создания ООН, заявил генсек организации Антониу Гутерреш, выступая РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:14

2022-07-13T17:14

2022-07-13T17:17

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ООН, 13 июл - РИА Новости. Число перемещенных лиц в мире достигло 100 миллионов человек - это наибольшая цифра с момента создания ООН, заявил генсек организации Антониу Гутерреш, выступая на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН."Число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, достигло 100 миллионов. Это наибольшее число с момента создания ООН", - сказал Гутерреш.Он также отметил, что около 94 стран (до 1,6 миллиарда человек) столкнулись с проблемами, связанными со значительным ростом цен на продовольствие и энергоносители, недостатком финансов.Так что есть реальный риск возникновения голода во многих местах в этом году, указал генсек.По его словам, у 60% рабочих сегодня доход ниже, чем был до пандемии."Развивающимся странам не хватает 1,2 триллиона долларов США в год только для того, чтобы восполнить пробел в сфере социальной защиты. И 60% развивающихся стран в настоящее время подвержены высокому риску долгового кризиса", - заявил он.

https://ria.ru/20220713/bezhentsy-1802146807.html

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