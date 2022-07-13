Рейтинг@Mail.ru
Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/oon-1802250679.html
Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов
Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов - РИА Новости, 13.07.2022
Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов
Число перемещенных лиц в мире достигло 100 миллионов человек - это наибольшая цифра с момента создания ООН, заявил генсек организации Антониу Гутерреш, выступая РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:14
2022-07-13T17:17
в мире
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg
ООН, 13 июл - РИА Новости. Число перемещенных лиц в мире достигло 100 миллионов человек - это наибольшая цифра с момента создания ООН, заявил генсек организации Антониу Гутерреш, выступая на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН."Число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, достигло 100 миллионов. Это наибольшее число с момента создания ООН", - сказал Гутерреш.Он также отметил, что около 94 стран (до 1,6 миллиарда человек) столкнулись с проблемами, связанными со значительным ростом цен на продовольствие и энергоносители, недостатком финансов.Так что есть реальный риск возникновения голода во многих местах в этом году, указал генсек.По его словам, у 60% рабочих сегодня доход ниже, чем был до пандемии."Развивающимся странам не хватает 1,2 триллиона долларов США в год только для того, чтобы восполнить пробел в сфере социальной защиты. И 60% развивающихся стран в настоящее время подвержены высокому риску долгового кризиса", - заявил он.
https://ria.ru/20220713/bezhentsy-1802146807.html
https://ria.ru/20220711/oon-1801690304.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_781ea7796363923da37ff627bcf5d7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон
17:14 13.07.2022 (обновлено: 17:17 13.07.2022)
 
Число людей в мире, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов

Генсек ООН Гутерреш: число людей, вынужденных покинуть свои дома, достигло ста миллионов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 июл - РИА Новости. Число перемещенных лиц в мире достигло 100 миллионов человек - это наибольшая цифра с момента создания ООН, заявил генсек организации Антониу Гутерреш, выступая на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.
"Число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, достигло 100 миллионов. Это наибольшее число с момента создания ООН", - сказал Гутерреш.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 11:57
ООН: почти две трети беженцев с Украины пока не намерены возвращаться
Он также отметил, что около 94 стран (до 1,6 миллиарда человек) столкнулись с проблемами, связанными со значительным ростом цен на продовольствие и энергоносители, недостатком финансов.
Так что есть реальный риск возникновения голода во многих местах в этом году, указал генсек.
По его словам, у 60% рабочих сегодня доход ниже, чем был до пандемии.
"Развивающимся странам не хватает 1,2 триллиона долларов США в год только для того, чтобы восполнить пробел в сфере социальной защиты. И 60% развивающихся стран в настоящее время подвержены высокому риску долгового кризиса", - заявил он.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 13:22
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет восьми миллиардов человек
 
В миреСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала