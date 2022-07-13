https://ria.ru/20220713/omikron-1802097121.html
СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"
СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"
Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде, передает местный телеканал CTV со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T05:53
2022-07-13T05:53
2022-07-13T05:53
распространение коронавируса
в мире
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде, передает местный телеканал CTV со ссылкой на источник.Как отмечает телеканал, считается, что BA.2.75 очень заразен, а также устойчив к антителам, полученным после вакцинации или болезни. Согласно телеканалу, ученые пока не выяснили, вызывает ли данная мутация более серьезное течение заболевания по сравнению с другими вариантами.Он отметил, что "числа могут измениться по мере уточнения определения этого подвида".По данным телеканала, эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.
https://ria.ru/20220701/omikron-1799466474.html
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_02e6a20ca0a32a838ba5bea64c120577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада
СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"
CTV: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75