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СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"
СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"
Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде, передает местный телеканал CTV со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T05:53
2022-07-13T05:53
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде, передает местный телеканал CTV со ссылкой на источник.Как отмечает телеканал, считается, что BA.2.75 очень заразен, а также устойчив к антителам, полученным после вакцинации или болезни. Согласно телеканалу, ученые пока не выяснили, вызывает ли данная мутация более серьезное течение заболевания по сравнению с другими вариантами.Он отметил, что "числа могут измениться по мере уточнения определения этого подвида".По данным телеканала, эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.
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в мире, канада
05:53 13.07.2022
 
СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"

CTV: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИсследование в больнице
Исследование в больнице - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде, передает местный телеканал CTV со ссылкой на источник.
Как отмечает телеканал, считается, что BA.2.75 очень заразен, а также устойчив к антителам, полученным после вакцинации или болезни. Согласно телеканалу, ученые пока не выяснили, вызывает ли данная мутация более серьезное течение заболевания по сравнению с другими вариантами.
"По состоянию на 6 июля, согласно предварительному определению, в Канаде зарегистрировано пять случаев обнаружения BA.2.75", - сообщил представитель минздрава Канады.
Он отметил, что "числа могут измениться по мере уточнения определения этого подвида".
По данным телеканала, эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.
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