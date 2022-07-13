https://ria.ru/20220713/omikron-1802097121.html

СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"

СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" - РИА Новости, 13.07.2022

СМИ: в Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"

Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде, передает местный телеканал CTV со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:53

2022-07-13T05:53

2022-07-13T05:53

распространение коронавируса

в мире

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде, передает местный телеканал CTV со ссылкой на источник.Как отмечает телеканал, считается, что BA.2.75 очень заразен, а также устойчив к антителам, полученным после вакцинации или болезни. Согласно телеканалу, ученые пока не выяснили, вызывает ли данная мутация более серьезное течение заболевания по сравнению с другими вариантами.Он отметил, что "числа могут измениться по мере уточнения определения этого подвида".По данным телеканала, эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.

https://ria.ru/20220701/omikron-1799466474.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада