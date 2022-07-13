https://ria.ru/20220713/obstrel-1802288318.html
Украинские войска обстреляли Озеряновку
Украинские войска обстреляли Озеряновку - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку
Украинские войска в 19.30 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:57
2022-07-13T19:57
2022-07-13T19:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
сцкк
зайцево
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 19.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в течение 10 минут украинские войска также выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Широкой Балке, 17 снарядов калибром 122 миллиметров по Зайцево (южное) и произвели семь выстрелов из танка по населенному пункту Железная Балка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
зайцево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, сцкк, зайцево, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Озеряновку
ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Озеряновке