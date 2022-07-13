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Украинские войска обстреляли Озеряновку

Украинские войска обстреляли Озеряновку - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку

Украинские войска в 19.30 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:57

2022-07-13T19:57

2022-07-13T19:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

сцкк

зайцево

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 19.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, в течение 10 минут украинские войска также выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по Широкой Балке, 17 снарядов калибром 122 миллиметров по Зайцево (южное) и произвели семь выстрелов из танка по населенному пункту Железная Балка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, в мире, сцкк, зайцево, ситуация в днр и лнр