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Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра
Украинские войска в среду в 17.00 мск выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:16
2022-07-13T17:16
2022-07-13T17:41
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.00 мск выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о четырех обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров.Два мирных жителя погибли, один пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220713/dnr-1802229879.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк, нато
17:16 13.07.2022 (обновлено: 17:41 13.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка тремя снарядами натовского калибра