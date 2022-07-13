Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/obstrel-1802251844.html
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра
Украинские войска в среду в 17.00 мск выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:16
2022-07-13T17:41
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.00 мск выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о четырех обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров.Два мирных жителя погибли, один пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220713/dnr-1802229879.html
https://ria.ru/20220713/obstrel-1802184389.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, сцкк, нато
17:16 13.07.2022 (обновлено: 17:41 13.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк тремя снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка тремя снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 17.00 мск выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 16:13Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщило о четырех обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 155 миллиметров.
Два мирных жителя погибли, один пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 13:54
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Пантелеймоновку
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаСЦККНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала