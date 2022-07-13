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При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 13.07.2022
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При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 13.07.2022
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:43
2022-07-13T16:11
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донецк (днр)
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владимир путин
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики в Telegram-канале."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) по улице Дворцовой погибли два мирных жителя, один ранен", — говорится в заявлении.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстрелах нескольких районов Донецка, в том числе Кировского, снарядами натовского калибра 155 миллиметров.По информации ведомства, украинские военные за 147 дней эскалации выпустили по республике свыше 47,3 тысячи боеприпасов, погибли 238 мирных граждан и 2595 пострадали. При этом разрушено 5392 жилых дома и 1196 объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили всю территорию Луганской Народной Республики и значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220713/kazn-1802127748.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, владимир путин
15:43 13.07.2022 (обновлено: 16:11 13.07.2022)
 
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя

Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики в Telegram-канале.

"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) по улице Дворцовой погибли два мирных жителя, один ранен", — говорится в заявлении.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили всю территорию Луганской Народной Республики и значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк (ДНР)УкраинаВладимир Путин
 
 
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