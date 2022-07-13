15:43 13.07.2022 (обновлено: 16:11 13.07.2022)
При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя
Двое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики в Telegram-канале.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) по улице Дворцовой погибли два мирных жителя, один ранен", — говорится в заявлении.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) по улице Дворцовой погибли два мирных жителя, один ранен", — говорится в заявлении.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстрелах нескольких районов Донецка, в том числе Кировского, снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
По информации ведомства, украинские военные за 147 дней эскалации выпустили по республике свыше 47,3 тысячи боеприпасов, погибли 238 мирных граждан и 2595 пострадали. При этом разрушено 5392 жилых дома и 1196 объектов гражданской инфраструктуры.
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