https://ria.ru/20220713/obstrel-1802221917.html

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 13.07.2022

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:43

2022-07-13T15:43

2022-07-13T16:11

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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Два мирных жителя погибли при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики в Telegram-канале."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины. — Прим. ред.) по улице Дворцовой погибли два мирных жителя, один ранен", — говорится в заявлении.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстрелах нескольких районов Донецка, в том числе Кировского, снарядами натовского калибра 155 миллиметров.По информации ведомства, украинские военные за 147 дней эскалации выпустили по республике свыше 47,3 тысячи боеприпасов, погибли 238 мирных граждан и 2595 пострадали. При этом разрушено 5392 жилых дома и 1196 объектов гражданской инфраструктуры.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия и подразделения республик Донбасса полностью освободили всю территорию Луганской Народной Республики и значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220713/kazn-1802127748.html

https://ria.ru/20220713/gerashenko-1800471861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, владимир путин