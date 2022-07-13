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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/obstrel-1802206031.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска менее чем за час выпустили по трем населенным пунктам в Донецкой Народной Республике 39 мин и снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:01
2022-07-13T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по трем населенным пунктам в Донецкой Народной Республике 39 мин и снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.44 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.30 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 14.35 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина
15:01 13.07.2022 (обновлено: 15:13 13.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили по трем населенным пунктам 39 мин и снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по трем населенным пунктам в Донецкой Народной Республике 39 мин и снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.44 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.30 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 14.35 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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