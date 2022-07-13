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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска менее чем за час выпустили по трем населенным пунктам в Донецкой Народной Республике 39 мин и снарядов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:01

2022-07-13T15:01

2022-07-13T15:13

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по трем населенным пунктам в Донецкой Народной Республике 39 мин и снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.44 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.45 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; 13.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 14.30 - населенный пункт Очеретино - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 14.35 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина