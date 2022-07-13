https://ria.ru/20220713/obstrel-1802101498.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска за пять минут обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую в ДНР, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:32
2022-07-13T07:32
2022-07-13T07:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую в ДНР, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 06.55 Пантелеймоновку обстреляли снарядами калибром 155 миллиметров, а в 07.00 - Ясиноватую.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую в ДНР