https://ria.ru/20220713/obstrel-1802101498.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую

Украинские войска за пять минут обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую в ДНР, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T07:32

2022-07-13T07:32

2022-07-13T07:32

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Пантелеймоновку и Ясиноватую в ДНР, выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 06.55 Пантелеймоновку обстреляли снарядами калибром 155 миллиметров, а в 07.00 - Ясиноватую.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220713/himars-1802093350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика