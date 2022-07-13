https://ria.ru/20220713/obogaschenie-1802308758.html

Мать Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении

Мать Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении - РИА Новости, 13.07.2022

Мать Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении

Матери экс-президента Молдавии Игоря Додона предъявят обвинения в соучастии в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:31

2022-07-13T22:31

2022-07-13T22:31

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg

КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Матери экс-президента Молдавии Игоря Додона предъявят обвинения в соучастии в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. 16 июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон."Некоторые из родственников бывшего главы государства находятся под следствием по обвинению в соучастии в совершение преступления незаконного обогащения. В результате обысков, проведенных в жилищах этих лиц, были обнаружены и изъяты товары, деньги и документы, которые предположительно использовались для совершения преступления или явились следствием этих деяний. Антикоррупционная прокуратура вызвала мать бывшего главы государства в прокуратуру 15 июля, чтобы предъявить обвинения в "пособничество в незаконном обогащении", - сообщили в ведомстве.Как отметили в прокуратуре, во время обысков в ее доме были обнаружены денежные средства на сумму в 689 600 леев (более 35,7 тысяч долларов – ред.), 17 005 евро и 1000 долларов США, происхождение которых предстоит установить.

https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша