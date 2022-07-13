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Мать Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
Мать Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении - РИА Новости, 13.07.2022
Мать Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
Матери экс-президента Молдавии Игоря Додона предъявят обвинения в соучастии в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:31
2022-07-13T22:31
2022-07-13T22:31
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КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Матери экс-президента Молдавии Игоря Додона предъявят обвинения в соучастии в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. 16 июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон."Некоторые из родственников бывшего главы государства находятся под следствием по обвинению в соучастии в совершение преступления незаконного обогащения. В результате обысков, проведенных в жилищах этих лиц, были обнаружены и изъяты товары, деньги и документы, которые предположительно использовались для совершения преступления или явились следствием этих деяний. Антикоррупционная прокуратура вызвала мать бывшего главы государства в прокуратуру 15 июля, чтобы предъявить обвинения в "пособничество в незаконном обогащении", - сообщили в ведомстве.Как отметили в прокуратуре, во время обысков в ее доме были обнаружены денежные средства на сумму в 689 600 леев (более 35,7 тысяч долларов – ред.), 17 005 евро и 1000 долларов США, происхождение которых предстоит установить.
https://ria.ru/20220616/dodon-1795780178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Мать Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
Матери Додона предъявят обвинения в соучастии в незаконном обогащении
КИШИНЕВ, 13 июл – РИА Новости. Матери экс-президента Молдавии Игоря Додона предъявят обвинения в соучастии в незаконном обогащении, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры республики.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. 16 июня прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон.
"Некоторые из родственников бывшего главы государства находятся под следствием по обвинению в соучастии в совершение преступления незаконного обогащения. В результате обысков, проведенных в жилищах этих лиц, были обнаружены и изъяты товары, деньги и документы, которые предположительно использовались для совершения преступления или явились следствием этих деяний. Антикоррупционная прокуратура вызвала мать бывшего главы государства в прокуратуру 15 июля, чтобы предъявить обвинения в "пособничество в незаконном обогащении", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в прокуратуре, во время обысков в ее доме были обнаружены денежные средства на сумму в 689 600 леев (более 35,7 тысяч долларов – ред.), 17 005 евро и 1000 долларов США
, происхождение которых предстоит установить.