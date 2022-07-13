https://ria.ru/20220713/novobakhmutovka-1802092180.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска в 00.55 мск выпустили по Новобахмутовке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T01:51

2022-07-13T01:51

2022-07-13T01:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 00.55 мск выпустили по Новобахмутовке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220713/lugansk-1802091574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика