https://ria.ru/20220713/novobakhmutovka-1802092180.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска в 00.55 мск выпустили по Новобахмутовке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T01:51
2022-07-13T01:51
2022-07-13T01:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска в 00.55 мск выпустили по Новобахмутовке четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220713/lugansk-1802091574.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска выпустили по Новобахмутовке четыре снаряда калибром 152 миллиметра