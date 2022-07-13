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Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета - РИА Новости, 13.07.2022
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Костромская область
https://ria.ru/20220713/nko-1802294960.html
Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета
Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета - РИА Новости, 13.07.2022
Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета
Некоммерческие организации, работающие с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, будут получать субсидии из бюджета Костромской области, в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:35
2022-07-13T20:35
костромская область
общество
сергей ситников
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КОСТРОМА, 13 июл - РИА Новости. Некоммерческие организации, работающие с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, будут получать субсидии из бюджета Костромской области, в дальнейшем такую практику планируется распространить на НКО, занимающиеся поисковой деятельностью, сообщили в администрации региона.Решение об изменении подхода к поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций было принято ранее губернатором Сергеем Ситниковым по итогам посещения НКО "Дети-Ангелы" в Шарье. Глава региона тогда подчеркнул, что проекты, решающие важные государственные задачи, должны поддерживаться на постоянной основе и не зависеть от результатов грантовых конкурсов. В первую очередь это касается организаций, работающих с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В их деятельности особенно важна непрерывность процесса, подчеркнули в администрации региона.Инициатива о предоставлении субсидий работающим с инвалидами и особенными детьми НКО прошла общественное обсуждение, проект получил одобрение на очередном заседании администрации. Средства организации смогут направить на оплату труда сотрудников, приобретение реабилитационного оборудования, оснащения для профессиональных мастерских, содержание имущества и оплату коммунальных услуг."Реализация меры поддержки позволит повысить качество и доступность услуг профильных НКО, а также ежегодно увеличивать число их получателей. Также практику субсидирования планируется распространить на некоммерческие организации, занимающиеся поисковой деятельностью. В настоящее время идет разработка необходимой нормативно-правовой базы", - отмечается в сообщении.
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общество, сергей ситников
20:35 13.07.2022
 
Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета

Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРека Волга в Костроме
Река Волга в Костроме - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 13 июл - РИА Новости. Некоммерческие организации, работающие с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, будут получать субсидии из бюджета Костромской области, в дальнейшем такую практику планируется распространить на НКО, занимающиеся поисковой деятельностью, сообщили в администрации региона.
"Согласно постановлению, средства из областного бюджета на частичное возмещение расходов смогут получить НКО, предоставляющие услуги по реабилитации, абилитации, профориентации и социальному сопровождению инвалидов всех возрастов. Субсидии будут предоставляться по результатам оценки. Среди них – профильная деятельность на территории региона не менее четырех лет, наличие квалифицированных штатных или привлеченных специалистов и помещений для оказания услуг", - говорится в сообщении.
Решение об изменении подхода к поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций было принято ранее губернатором Сергеем Ситниковым по итогам посещения НКО "Дети-Ангелы" в Шарье. Глава региона тогда подчеркнул, что проекты, решающие важные государственные задачи, должны поддерживаться на постоянной основе и не зависеть от результатов грантовых конкурсов. В первую очередь это касается организаций, работающих с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В их деятельности особенно важна непрерывность процесса, подчеркнули в администрации региона.
Инициатива о предоставлении субсидий работающим с инвалидами и особенными детьми НКО прошла общественное обсуждение, проект получил одобрение на очередном заседании администрации. Средства организации смогут направить на оплату труда сотрудников, приобретение реабилитационного оборудования, оснащения для профессиональных мастерских, содержание имущества и оплату коммунальных услуг.
"Реализация меры поддержки позволит повысить качество и доступность услуг профильных НКО, а также ежегодно увеличивать число их получателей. Также практику субсидирования планируется распространить на некоммерческие организации, занимающиеся поисковой деятельностью. В настоящее время идет разработка необходимой нормативно-правовой базы", - отмечается в сообщении.
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