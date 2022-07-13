https://ria.ru/20220713/nko-1802294960.html

Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета

Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета - РИА Новости, 13.07.2022

Социально ориентированные костромские НКО получат субсидии из бюджета

Некоммерческие организации, работающие с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, будут получать субсидии из бюджета Костромской области, в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:35

2022-07-13T20:35

2022-07-13T20:35

костромская область

общество

сергей ситников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/47/1531164722_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_4fb872c8198765c631b50a92dd9508fb.jpg

КОСТРОМА, 13 июл - РИА Новости. Некоммерческие организации, работающие с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, будут получать субсидии из бюджета Костромской области, в дальнейшем такую практику планируется распространить на НКО, занимающиеся поисковой деятельностью, сообщили в администрации региона.Решение об изменении подхода к поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций было принято ранее губернатором Сергеем Ситниковым по итогам посещения НКО "Дети-Ангелы" в Шарье. Глава региона тогда подчеркнул, что проекты, решающие важные государственные задачи, должны поддерживаться на постоянной основе и не зависеть от результатов грантовых конкурсов. В первую очередь это касается организаций, работающих с инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В их деятельности особенно важна непрерывность процесса, подчеркнули в администрации региона.Инициатива о предоставлении субсидий работающим с инвалидами и особенными детьми НКО прошла общественное обсуждение, проект получил одобрение на очередном заседании администрации. Средства организации смогут направить на оплату труда сотрудников, приобретение реабилитационного оборудования, оснащения для профессиональных мастерских, содержание имущества и оплату коммунальных услуг."Реализация меры поддержки позволит повысить качество и доступность услуг профильных НКО, а также ежегодно увеличивать число их получателей. Также практику субсидирования планируется распространить на некоммерческие организации, занимающиеся поисковой деятельностью. В настоящее время идет разработка необходимой нормативно-правовой базы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220620/bezhentsy-1796807091.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей ситников