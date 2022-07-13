16:54 13.07.2022 (обновлено: 17:33 13.07.2022)
США продолжат высвобождать нефть из резервов, заявил Байден
Байден: США продолжат высвобождать нефть из резервов, чтобы снизить цены на бензин
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что продолжит работать с союзниками из числа европейских стран, чтобы добиться ограничения цен на российскую нефть и прибыли от ее поставок для Москвы.
"Прежде всего, я буду продолжать делать все возможное, чтобы добиться снижения цен на бензин. Я продолжу осуществлять историческое высвобождение нефти из нашего стратегического резерва. Я также буду продолжать работать с нашими европейскими союзниками над ограничением цен на российскую нефть, лишая (президента РФ) Владимира Путина доходов от ее продажи", - сказал Байден в своем письменном заявлении, которое распространил Белый дом.
Глава государства также пообещал и далее побуждать предприятия нефтяной промышленности США наращивать нефтедобычу. "США уже добывают 12,1 миллионов баррелей в день и находятся на пути к тому, чтобы побить рекорд", - добавил президент США.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он указывал, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков называл планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.