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В Китае из-за наводнения погибли три человека
В Китае из-за наводнения погибли три человека - РИА Новости, 13.07.2022
В Китае из-за наводнения погибли три человека
По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:38
2022-07-13T13:38
2022-07-13T13:41
в мире
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный отдел пропаганды.По сообщениям телевидения, во вторник из-за сильных ливней река в районе уезда Пинъу вышла из берегов. В результате было нарушено движение транспорта и работа электричества, появились проблемы со связью. Водой смыло несколько фермерских домов."По состоянию на 13 июля в результате бедствия погибли три человека, пять пропали без вести, из зоны бедствия эвакуировали 109 человек", - говорится в сообщении телевидения.
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в мире, китай
13:38 13.07.2022 (обновлено: 13:41 13.07.2022)
В Китае из-за наводнения погибли три человека
На юго-западе Китая из-за наводнения погибли три человека, пятеро пропали без вести
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный отдел пропаганды.
По сообщениям телевидения, во вторник из-за сильных ливней река в районе уезда Пинъу вышла из берегов. В результате было нарушено движение транспорта и работа электричества, появились проблемы со связью. Водой смыло несколько фермерских домов.
"По состоянию на 13 июля в результате бедствия погибли три человека, пять пропали без вести, из зоны бедствия эвакуировали 109 человек", - говорится в сообщении телевидения.