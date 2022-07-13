https://ria.ru/20220713/navodnenie-1802181387.html

В Китае из-за наводнения погибли три человека

В Китае из-за наводнения погибли три человека - РИА Новости, 13.07.2022

В Китае из-за наводнения погибли три человека

По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:38

2022-07-13T13:38

2022-07-13T13:41

в мире

китай

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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный отдел пропаганды.По сообщениям телевидения, во вторник из-за сильных ливней река в районе уезда Пинъу вышла из берегов. В результате было нарушено движение транспорта и работа электричества, появились проблемы со связью. Водой смыло несколько фермерских домов."По состоянию на 13 июля в результате бедствия погибли три человека, пять пропали без вести, из зоны бедствия эвакуировали 109 человек", - говорится в сообщении телевидения.

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китай

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