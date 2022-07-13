Рейтинг@Mail.ru
В Китае из-за наводнения погибли три человека - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/navodnenie-1802181387.html
В Китае из-за наводнения погибли три человека
В Китае из-за наводнения погибли три человека - РИА Новости, 13.07.2022
В Китае из-за наводнения погибли три человека
По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:38
2022-07-13T13:41
в мире
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/72/1560677235_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_716ed2b89c19b0594d1268f714246d98.jpg
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный отдел пропаганды.По сообщениям телевидения, во вторник из-за сильных ливней река в районе уезда Пинъу вышла из берегов. В результате было нарушено движение транспорта и работа электричества, появились проблемы со связью. Водой смыло несколько фермерских домов."По состоянию на 13 июля в результате бедствия погибли три человека, пять пропали без вести, из зоны бедствия эвакуировали 109 человек", - говорится в сообщении телевидения.
https://ria.ru/20220710/navodnenie-1801522204.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/72/1560677235_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_159b4a62ae4e7d211981df8926fca58b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай
13:38 13.07.2022 (обновлено: 13:41 13.07.2022)
 
В Китае из-за наводнения погибли три человека

На юго-западе Китая из-за наводнения погибли три человека, пятеро пропали без вести

CC BY 4.0 / Wwklion / Город Чэнду провинции Сычуань, Китай
Город Чэнду провинции Сычуань, Китай - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
CC BY 4.0 / Wwklion /
Город Чэнду провинции Сычуань, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. По крайней мере три человека погибли, пятеро числятся пропавшими в результате наводнения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный отдел пропаганды.
По сообщениям телевидения, во вторник из-за сильных ливней река в районе уезда Пинъу вышла из берегов. В результате было нарушено движение транспорта и работа электричества, появились проблемы со связью. Водой смыло несколько фермерских домов.
"По состоянию на 13 июля в результате бедствия погибли три человека, пять пропали без вести, из зоны бедствия эвакуировали 109 человек", - говорится в сообщении телевидения.
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 12:44
Из-за наводнений на востоке Афганистана погибли девять человек
 
В миреКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала