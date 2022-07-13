https://ria.ru/20220713/natsionalist-1802096160.html

Лидер украинских националистов 1980-х годов помогал нацистам убивать евреев

Лидер украинских националистов 1980-х годов помогал нацистам убивать евреев - РИА Новости, 13.07.2022

Лидер украинских националистов 1980-х годов помогал нацистам убивать евреев

Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны усердно помогал гитлеровцам массово убивать еврейских... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:10

2022-07-13T05:10

2022-07-13T13:26

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Один из лидеров украинских националистов времен перестройки Богдан Когут в годы Второй мировой войны усердно помогал гитлеровцам массово убивать еврейских узников концлагеря Травники и за это получал от нацистов поощрения. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные УФСБ России по Приморскому краю, с которыми ознакомилось РИА Новости.Концлагерь СС Травники был создан в 1941 году в одноименном населенном пункте возле польского города Люблина. В лагере готовили вахманов (охранников) для несения службы в лагерях гетто, в которых массово уничтожалось еврейское население. Вахманы несли службу по охране заключенных в лагерях евреев, принимали участие в массовом уничтожении еврейского населения путем расстрела и умерщвления в газовых камерах.С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. По разным оценкам, в Травниках были убиты от 6 до 10 тысяч евреев. В Травниках погибло и множество советских военнопленных.В числе рассекреченных документов – фотокопии обвинительного заключения по делу Когута, протокола одного из его допросов после войны в советской военной контрразведке, а также фрагментов его личного дела в СС, в том числе расписок, собственноручно данных им при поступлении на службу к гитлеровцам.Уроженец Тернопольской области, Когут в 1942 году перебрался в район Люблина и добровольно поступил на службу к гитлеровцам, прошел специальную подготовку и стал одним из охранников Травниковского лагеря.Судя по всему, Когут проявил усердие, поскольку, как следует из обвинительного заключения, по окончании учебы в команде "СС Вахманшафт" "ему в порядке поощрения был предоставлен немцами краткосрочный отпуск". По возвращении из отпуска гитлеровцы повысили Когута до командира отделения вахманов СС с присвоением ему звания обервахмана. Командуя этим отделением, Когут в октябре 1943 года принял личное участие в расстреле 7 тысяч евреев из Травниковского лагеря.Нацисты не забыли и родителей Когута. Им от немецкого командования было назначено денежное пособие в размере 165 злотых в месяц на время службы сына в войсках СС.В конце войны Когут "в целях сокрытия своих следов о службе в немецких лагерях уничтожения" вступил в ряды 1-й дивизии "Русской освободительной армии" (РОА) предателя генерала Андрея Власова. Дивизия отправилась в Чехословакию для противостояния наступавшим советским войскам.Когут был пленен советскими частями 13 мая 1945 года под Прагой. Далее его отправили в лагерь в германский Мольберг, а позже - в СССР. Во время спецпроверки в Советском Союзе Когут скрыл, что добровольно поступил на службу в СС и участвовал в массовых казнях. В ноябре 1946-го Когута направили на жительство в Приморский край, где он устроился рабочим на военный склад. Однако к этому времени советской военной контрразведке стали известны неопровержимые факты причастности Когута к убийствам узников Травников. Его арестовали в 1947 году, провели следствие и осудили в мае 1948 года на длительный срок (смертная казнь в СССР тогда была заменена 25 годами лагерей).В феврале 1955 года Когуту было отказано в пересмотре дела. Соответствующая комиссия установила, что его преступления доказаны, мера наказания соответствовала содеянному, и что приговор следует считать правильным.Но в январе 1956 года Когута освободили по "хрущевской" амнистии. 17 сентября 1955 года в СССР вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны. В основном это были люди, которые с оружием в руках сражались против советской власти, либо на стороне гитлеровцев, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике и других республиках СССР. По мнению историков, это решение открыло путь для бандеровского реванша на Украине – выпущенные из лагерей националисты и их потомки проникали в органы советской власти, готовя почву для реализации при поддержке Запада проекта "анти-Россия".Богдан Когут упомянут на страницах интернет-ресурса "Энциклопедия современной Украины", созданного под эгидой Института энциклопедических исследований Национальной академии наук Украины. Когут (1921-2011) фигурирует там как "писатель, общественно-политический деятель". В статье о нем сообщается, что Когут вырос в семье бывшего воина "Украинской Галицкой армии" (одного из вооруженных формирований националистической Украинской народной республики конца 1910-х годов) и члена "Украинской войсковой организации" (УВО, предшественницы запрещенной в РФ "Организации украинских националистов", ОУН).Согласно данным "энциклопедии", Когут с 1935 года был членом молодежного крыла ОУН*, связным, с 1940 года – действительным членом ОУН* под псевдонимом "Мак".Об участии Когута в геноциде евреев в годы войны в статье не сообщается ничего. При этом указывается, что 25 лет лагерей от советского суда он получил якобы за принадлежность к ОУН*. Когут также назван одним из основателей в конце 1980-х годов и председателем "Украинской национальной партии", инициатором возрождения и членом "провода (руководства – ред.) ОУН* в Украине" (1993-2005). При этом признается, что Когут не был реабилитирован.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220711/nenavist-1801601020.html

https://ria.ru/20220708/odessa-1801095656.html

https://ria.ru/20220620/karateli-1796636131.html

https://ria.ru/20220617/krym-1795982740.html

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