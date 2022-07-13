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Генсек НАТО признал, что поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада - РИА Новости, 13.07.2022
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Генсек НАТО признал, что поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада - РИА Новости, 13.07.2022
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что долгосрочная поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:10
2022-07-13T20:10
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
россия
донецк (днр)
нато
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что долгосрочная поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада."Очень важно, чтобы мы как политики смогли обеспечить долгосрочную существенную поддержку Украине со стороны наших государств. Но это будет иметь свою цену. Частично санкции, военная помощь, гуманитарная и экономическая помощь, все это имеет свою цену. Но цена неоказания такой помощи еще выше", - сказал он, выступая на совместном заседании комитетов по обороне и безопасности Европарламента.Столтенберг утверждает, что лично для него - это "моральный выбор".При этом он полагает, что "проигрыш Украины" сделает Европу "еще более уязвимой перед лицом России". "Так что даже если вас не заботит моральный аспект поддержки украинского народа, вы должны позаботиться о собственной безопасности. Поэтому необходимо платить и за поддержку, и за гуманитарную помощь, и за последствия экономических санкций. Альтернатива этому - заплатить позже гораздо более высокую цену", - заявил генсек.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Украинские войска обстреливают Донецк и другие города в том числе из артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220713/nato-1802165655.html
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украина
россия
донецк (днр)
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, россия, донецк (днр), нато, европарламент
20:10 13.07.2022
 
Генсек НАТО признал, что поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада

Генсек НАТО Столтенберг признал, что поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что долгосрочная поддержка Украины "будет иметь цену" для Запада.
"Очень важно, чтобы мы как политики смогли обеспечить долгосрочную существенную поддержку Украине со стороны наших государств. Но это будет иметь свою цену. Частично санкции, военная помощь, гуманитарная и экономическая помощь, все это имеет свою цену. Но цена неоказания такой помощи еще выше", - сказал он, выступая на совместном заседании комитетов по обороне и безопасности Европарламента.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 12:44
СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая
Столтенберг утверждает, что лично для него - это "моральный выбор".
При этом он полагает, что "проигрыш Украины" сделает Европу "еще более уязвимой перед лицом России". "Так что даже если вас не заботит моральный аспект поддержки украинского народа, вы должны позаботиться о собственной безопасности. Поэтому необходимо платить и за поддержку, и за гуманитарную помощь, и за последствия экономических санкций. Альтернатива этому - заплатить позже гораздо более высокую цену", - заявил генсек.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские войска обстреливают Донецк и другие города в том числе из артиллерии калибром 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобиль такси Uber на Комсомольской площади у Казанского вокзала. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 08:00
Американская история: захватить всю Европу и обломать зубы о Россию
 
Сергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинУкраинаРоссияДонецк (ДНР)НАТОЕвропарламент
 
 
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