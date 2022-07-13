НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией
Столтенберг: НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс больше не будет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией.
Ранее альянс на саммите в Мадриде утвердил новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.
"Я много лет работал над диалогом с Россией, поскольку был уверен, что мы должны стараться выстраивать лучшие отношения. Но особенно после… февраля этого года, я думаю, что тот путь, который мы пытались строить для взаимодействия с Россией, - мы не можем больше следовать ему, поскольку Россия полностью от него отошла", - заявил он на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.