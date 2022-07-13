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НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией - РИА Новости, 13.07.2022
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НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией
НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией - РИА Новости, 13.07.2022
НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс больше не будет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:15
2022-07-13T19:15
николай патрушев
сергей лавров
россия
сша
москва
нато
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс больше не будет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией.Ранее альянс на саммите в Мадриде утвердил новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО."Я много лет работал над диалогом с Россией, поскольку был уверен, что мы должны стараться выстраивать лучшие отношения. Но особенно после… февраля этого года, я думаю, что тот путь, который мы пытались строить для взаимодействия с Россией, - мы не можем больше следовать ему, поскольку Россия полностью от него отошла", - заявил он на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.
https://ria.ru/20220713/nato-1802266105.html
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николай патрушев, сергей лавров, россия, сша, москва, нато, европарламент
19:15 13.07.2022
 
НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией

Столтенберг: НАТО не будет придерживаться прежнего пути в отношениях с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс больше не будет следовать прежнему пути выстраивания отношений с Россией.
Ранее альянс на саммите в Мадриде утвердил новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что решение альянса объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 18:21
НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг
"Я много лет работал над диалогом с Россией, поскольку был уверен, что мы должны стараться выстраивать лучшие отношения. Но особенно после… февраля этого года, я думаю, что тот путь, который мы пытались строить для взаимодействия с Россией, - мы не можем больше следовать ему, поскольку Россия полностью от него отошла", - заявил он на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 12:44
СМИ рассказали о ловушке, в которую НАТО загнала себя из-за России и Китая
 
Николай ПатрушевСергей ЛавровРоссияСШАМоскваНАТОЕвропарламент
 
 
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