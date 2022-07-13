https://ria.ru/20220713/nato-1802266105.html

НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг

НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.07.2022

НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг

НАТО сконцентрирована на помощи Украине оружием, а не на ее присоединении к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по обороне РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:21

2022-07-13T18:21

2022-07-13T18:32

нато

в мире

украина

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. НАТО сконцентрирована на помощи Украине оружием, а не на ее присоединении к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента."Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20220708/nato-1801097970.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, украина, йенс столтенберг