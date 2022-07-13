https://ria.ru/20220713/nato-1802266105.html
НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг
НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг - РИА Новости, 13.07.2022
НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг
НАТО сконцентрирована на помощи Украине оружием, а не на ее присоединении к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по обороне РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:21
2022-07-13T18:21
2022-07-13T18:32
нато
в мире
украина
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. НАТО сконцентрирована на помощи Украине оружием, а не на ее присоединении к альянсу, заявил генсек Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по обороне и внешней политике Европарламента."Сейчас усилия сконцентрированы на оказании помощи Украине, чтобы она сохранила свою независимость. Это главное сейчас, а не членство в НАТО", - сказал он.
https://ria.ru/20220708/nato-1801097970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, украина, йенс столтенберг
18:21 13.07.2022 (обновлено: 18:32 13.07.2022)
НАТО не сконцентрирована на членстве Украины в альянсе, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО сконцентрирована на военной помощи Украине, а не на ее присоединении