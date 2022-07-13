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В ЕАО наградили бойцов Росгвардии за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/nagrazhdenie-1802100288.html
В ЕАО наградили бойцов Росгвардии за участие в спецоперации на Украине
В ЕАО наградили бойцов Росгвардии за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 13.07.2022
В ЕАО наградили бойцов Росгвардии за участие в спецоперации на Украине
Медаль "За отвагу" вручили бойцу Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) после возвращения со спецоперации на Украине, сообщает региональное... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:23
2022-07-13T07:23
специальная военная операция на украине
украина
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Медаль "За отвагу" вручили бойцу Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) после возвращения со спецоперации на Украине, сообщает региональное правительство.Отмечается, что в среду в управлении Росгвардии по ЕАО прошел торжественный митинг, посвященный прибытию личного состава из служебной командировки на территории Украины. В церемонии приняли участие губернатор Ростислав Гольдштейн, главный федеральный инспектор Василий Нагибин, сенатор от исполнительной власти Юрий Валяев, депутаты областного парламента, сотрудники мэрии Биробиджана.Прибывшие бойцы передали главе региона благодарственное письмо от главы администрации города Кировска Луганской Народной Республики "за неоценимый вклад сотрудников территориального управления Росгвардии в защиту жителей этого прифронтового города и прилегающих к нему населённых пунктов".На территории Украины росгвардейцы предотвращают нападения на гуманитарные грузы, проводят разминирование объектов и дорог, принимают участие в сопровождении колонн при выводе мирных жителей из зоны боевых действий.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220713/rosgvardiya-1802096853.html
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украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
07:23 13.07.2022
 
В ЕАО наградили бойцов Росгвардии за участие в спецоперации на Украине

В ЕАО медаль "За отвагу" вручили бойцу Росгвардии за участие в спецоперации на Украине

© Официальный портал Еврейской автономной областиНаграждение бойцов Росгвардии
Награждение бойцов Росгвардии
© Официальный портал Еврейской автономной области
Награждение бойцов Росгвардии
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Медаль "За отвагу" вручили бойцу Росгвардии в Еврейской автономной области (ЕАО) после возвращения со спецоперации на Украине, сообщает региональное правительство.
Отмечается, что в среду в управлении Росгвардии по ЕАО прошел торжественный митинг, посвященный прибытию личного состава из служебной командировки на территории Украины. В церемонии приняли участие губернатор Ростислав Гольдштейн, главный федеральный инспектор Василий Нагибин, сенатор от исполнительной власти Юрий Валяев, депутаты областного парламента, сотрудники мэрии Биробиджана.
"Из служебной командировки сегодня вернулись 35 бойцов спецподразделений территориального управления Росгвардии. На смену им для выполнения служебно-боевых задач убыл ещё один отряд росгвардейцев. Участникам боевых действий были вручены государственные и ведомственные награды, нагрудные знаки "Участник боевых действий", присвоены специальные звания. Врио заместителя командующего Восточным округом ВНГ РФ полковник полиции Петр Рыбаков вручил одному из бойцов Росгвардии медаль "За отвагу", - информирует областное правительство.
Прибывшие бойцы передали главе региона благодарственное письмо от главы администрации города Кировска Луганской Народной Республики "за неоценимый вклад сотрудников территориального управления Росгвардии в защиту жителей этого прифронтового города и прилегающих к нему населённых пунктов".
На территории Украины росгвардейцы предотвращают нападения на гуманитарные грузы, проводят разминирование объектов и дорог, принимают участие в сопровождении колонн при выводе мирных жителей из зоны боевых действий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье после участия в спецоперации
05:37Специальная военная операция на Украине
Спецотряд Росгвардии вернулся в Приамурье со спецоперации в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
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