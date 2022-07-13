https://ria.ru/20220713/naemniki-1802262915.html

Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин

Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022

Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин

Великобритания и Марокко не обращались на официальном уровне к властям Донецкой Народной республики по поводу своих граждан, воевавших на стороне Киева и... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:06

2022-07-13T18:06

2022-07-13T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

марокко

донецкая народная республика

великобритания

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК 13 июл - РИА Новости. Великобритания и Марокко не обращались на официальном уровне к властям Донецкой Народной республики по поводу своих граждан, воевавших на стороне Киева и осуждённых за наемничество, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Великобритании и Марокко пока на официальном уровне не обращались", - сказал Пушилин.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.В соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения, напоминает МО РФ.

https://ria.ru/20220713/kazn-1802127748.html

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Кирилл Волков

в мире, марокко, донецкая народная республика, великобритания, денис пушилин, ситуация в днр и лнр