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Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/naemniki-1802262915.html
Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин
Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022
Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин
Великобритания и Марокко не обращались на официальном уровне к властям Донецкой Народной республики по поводу своих граждан, воевавших на стороне Киева и... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:06
2022-07-13T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
марокко
донецкая народная республика
великобритания
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК 13 июл - РИА Новости. Великобритания и Марокко не обращались на официальном уровне к властям Донецкой Народной республики по поводу своих граждан, воевавших на стороне Киева и осуждённых за наемничество, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Великобритании и Марокко пока на официальном уровне не обращались", - сказал Пушилин.В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.В соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения, напоминает МО РФ.
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в мире, марокко, донецкая народная республика, великобритания, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
18:06 13.07.2022 (обновлено: 18:20 13.07.2022)
 
Британия и Марокко не обращались к ДНР по поводу наемников, заявил Пушилин

Пушилин: Британия и Марокко не обращались к ДНР по судьбе Аслина, Пиннера и Брагима

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Аслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим
Граждане Великобритании Эйден Аслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Аслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим. Архивное фото
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ДОНЕЦК 13 июл - РИА Новости. Великобритания и Марокко не обращались на официальном уровне к властям Донецкой Народной республики по поводу своих граждан, воевавших на стороне Киева и осуждённых за наемничество, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Великобритании и Марокко пока на официальном уровне не обращались", - сказал Пушилин.
В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
В соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения, напоминает МО РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 10:28Специальная военная операция на Украине
Пушилин назвал метод смертной казни, который будет применяться в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМароккоДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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