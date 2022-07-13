https://ria.ru/20220713/naemniki-1802153838.html

Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин

Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022

Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин

Никто из представителей США пока не обращался к властям ДНР по вопросу о своих гражданах, прибывших в республику в качестве наемников, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:09

2022-07-13T12:09

2022-07-13T12:23

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Никто из представителей США пока не обращался к властям ДНР по вопросу о своих гражданах, прибывших в республику в качестве наемников, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На данный момент никто из представителей американских властей не выходил... Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"."Законодательством ДНР не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке", - добавил глава ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин