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Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/naemniki-1802153838.html
Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин
Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.07.2022
Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин
Никто из представителей США пока не обращался к властям ДНР по вопросу о своих гражданах, прибывших в республику в качестве наемников, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:09
2022-07-13T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Никто из представителей США пока не обращался к властям ДНР по вопросу о своих гражданах, прибывших в республику в качестве наемников, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На данный момент никто из представителей американских властей не выходил... Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1"."Законодательством ДНР не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке", - добавил глава ДНР.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин
12:09 13.07.2022 (обновлено: 12:23 13.07.2022)
 
Власти США не выходили на связь по вопросу наемников, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что власти США не выходили на связь с ДНР по вопросу наемников

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Никто из представителей США пока не обращался к властям ДНР по вопросу о своих гражданах, прибывших в республику в качестве наемников, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент никто из представителей американских властей не выходил... Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
"Законодательством ДНР не предусмотрено конкретной даты исполнения, то есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, исполнение приговора непублично и не подлежит огласке", - добавил глава ДНР.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДенис Пушилин
 
 
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