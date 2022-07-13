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Глава МВФ призвала страны с высокими долгами ужесточить фискальную политику
Глава МВФ призвала страны с высокими долгами ужесточить фискальную политику - РИА Новости, 13.07.2022
Глава МВФ призвала страны с высокими долгами ужесточить фискальную политику
Страны, которые сталкиваются с ростом долговой нагрузки, должны ужесточать бюджетно-налоговую политику для снижения бремени заимствований и поддержки мер по... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:42
2022-07-13T16:42
2022-07-13T17:00
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мвф
экономика
кристалина георгиева
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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Страны, которые сталкиваются с ростом долговой нагрузки, должны ужесточать бюджетно-налоговую политику для снижения бремени заимствований и поддержки мер по борьбе с инфляцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.Она также отметила, что бюджетно-налоговая политика должна помогать, а не мешать усилиям центральных банков бороться с ростом цен.По мнению главы МВФ, необходимы прицельные и временные меры поддержки домашних хозяйств в условиях роста стоимости продовольствия и энергии. "В этом свою эффективность доказали прямые денежные выплаты, а не субсидии или контроль цен, не способные снизить стоимость жизни", - подчеркнула Георгиева."Новые меры должны быть бюджетно-нейтральными, то есть финансироваться за счет новых доходов или сокращений расходов без увеличения долговой нагрузки и работы против монетарной политики", - отметила она.Георгиева добавила, что МВФ остается открыт для своих членов и готов оказывать экспертную и аналитическую поддержку, а также предоставлять специальные права заимствования нуждающимся экономикам.
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в мире, сша, мвф, экономика, кристалина георгиева
16:42 13.07.2022 (обновлено: 17:00 13.07.2022)
Глава МВФ призвала страны с высокими долгами ужесточить фискальную политику
Глава МВФ Георгиева: МВФ рекомендует странам ужесточить бюджетно-налоговую политику
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Страны, которые сталкиваются с ростом долговой нагрузки, должны ужесточать бюджетно-налоговую политику для снижения бремени заимствований и поддержки мер по борьбе с инфляцией, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Страны, которые сталкиваются с ростом долговой нагрузки, нуждаются в ужесточении бюджетно-налоговой нагрузки. Это поможет ослабить бремя возросшей стоимости заимствований и в то же время помочь в борьбе с инфляцией", - заявила Георгиева.
Она также отметила, что бюджетно-налоговая политика должна помогать, а не мешать усилиям центральных банков бороться с ростом цен.
По мнению главы МВФ
, необходимы прицельные и временные меры поддержки домашних хозяйств в условиях роста стоимости продовольствия и энергии. "В этом свою эффективность доказали прямые денежные выплаты, а не субсидии или контроль цен, не способные снизить стоимость жизни", - подчеркнула Георгиева.
"Новые меры должны быть бюджетно-нейтральными, то есть финансироваться за счет новых доходов или сокращений расходов без увеличения долговой нагрузки и работы против монетарной политики", - отметила она.
Георгиева добавила, что МВФ остается открыт для своих членов и готов оказывать экспертную и аналитическую поддержку, а также предоставлять специальные права заимствования нуждающимся экономикам.