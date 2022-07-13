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В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс - РИА Новости, 13.07.2022
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https://ria.ru/20220713/musor-1802249352.html
В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс
В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс - РИА Новости, 13.07.2022
В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс
Две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов мощностью 240 тысяч тонн появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:06
2022-07-13T17:06
республика мордовия
экономика
артем здунов
российский экологический оператор
россия
республика мордовия
мусор
зубово-полянский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов мощностью 240 тысяч тонн появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Развитие в республике инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) глава Мордовии Артём Здунов обсудил на встрече с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым."Планируется строительство в Мордовии одного комплекса обработки отходов и двух мусоросортировочных станций общей мощностью 240 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат оценивается в 3 миллиарда рублей. Важно оперативно приступить к согласованию текста концессионного соглашения, подготовить документы для частной концессионной инициативы (ЧКИ). Рассчитываем, что ЧКИ на создание указанных объектов будет подана в июле, а в октябре будет подписано концессионное соглашение", — цитирует пресс-служба слова Буцаева.Объекты, которые планируется построить до конца 2024 года, — мусоросортировочный комплекс в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн обработки и 103 тысячи тонн — утилизации, а также две мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах мощностью по 30 тысяч тонн."Мордовия также подала заявку на предоставление субсидии в 2023 году на закупку 697 контейнеров для раздельного сбора отходов, общая сумма необходимых денежных средств на осуществление закупки — 12,86 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 12,6 миллиона рублей (98%)", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220617/poligony-1796106312.html
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экономика, артем здунов, российский экологический оператор, россия, республика мордовия, мусор, зубово-полянский район, денис буцаев
17:06 13.07.2022
 
В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс

В Мордовии построят две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов мощностью 240 тысяч тонн появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Развитие в республике инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) глава Мордовии Артём Здунов обсудил на встрече с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.
Саранск - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:05Республика Мордовия
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"Планируется строительство в Мордовии одного комплекса обработки отходов и двух мусоросортировочных станций общей мощностью 240 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат оценивается в 3 миллиарда рублей. Важно оперативно приступить к согласованию текста концессионного соглашения, подготовить документы для частной концессионной инициативы (ЧКИ). Рассчитываем, что ЧКИ на создание указанных объектов будет подана в июле, а в октябре будет подписано концессионное соглашение", — цитирует пресс-служба слова Буцаева.
Объекты, которые планируется построить до конца 2024 года, — мусоросортировочный комплекс в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн обработки и 103 тысячи тонн — утилизации, а также две мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах мощностью по 30 тысяч тонн.
"Мордовия также подала заявку на предоставление субсидии в 2023 году на закупку 697 контейнеров для раздельного сбора отходов, общая сумма необходимых денежных средств на осуществление закупки — 12,86 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 12,6 миллиона рублей (98%)", - отмечается в сообщении.
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Республика МордовияЭкономикаАртем ЗдуновРоссийский экологический операторРоссияРеспублика МордовияМусорЗубово-Полянский районДенис Буцаев
 
 
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