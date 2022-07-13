https://ria.ru/20220713/musor-1802249352.html

В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс

В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс - РИА Новости, 13.07.2022

В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс

Две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов мощностью 240 тысяч тонн появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:06

2022-07-13T17:06

2022-07-13T17:06

республика мордовия

экономика

артем здунов

российский экологический оператор

россия

республика мордовия

мусор

зубово-полянский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775823025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d22e52bc5abe73a4fe3c46961070900.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов мощностью 240 тысяч тонн появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Развитие в республике инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) глава Мордовии Артём Здунов обсудил на встрече с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым."Планируется строительство в Мордовии одного комплекса обработки отходов и двух мусоросортировочных станций общей мощностью 240 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат оценивается в 3 миллиарда рублей. Важно оперативно приступить к согласованию текста концессионного соглашения, подготовить документы для частной концессионной инициативы (ЧКИ). Рассчитываем, что ЧКИ на создание указанных объектов будет подана в июле, а в октябре будет подписано концессионное соглашение", — цитирует пресс-служба слова Буцаева.Объекты, которые планируется построить до конца 2024 года, — мусоросортировочный комплекс в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн обработки и 103 тысячи тонн — утилизации, а также две мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах мощностью по 30 тысяч тонн."Мордовия также подала заявку на предоставление субсидии в 2023 году на закупку 697 контейнеров для раздельного сбора отходов, общая сумма необходимых денежных средств на осуществление закупки — 12,86 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 12,6 миллиона рублей (98%)", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220617/poligony-1796106312.html

https://ria.ru/20220627/mordoviya-1798529560.html

россия

зубово-полянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, артем здунов, российский экологический оператор, россия, республика мордовия, мусор, зубово-полянский район, денис буцаев