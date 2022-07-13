В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс
В Мордовии построят две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов
Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Две мусоросортировочные станции и комплекс обработки отходов мощностью 240 тысяч тонн появятся в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Развитие в республике инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) глава Мордовии Артём Здунов обсудил на встрече с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым.
"Планируется строительство в Мордовии одного комплекса обработки отходов и двух мусоросортировочных станций общей мощностью 240 тысяч тонн в год. Сумма капитальных затрат оценивается в 3 миллиарда рублей. Важно оперативно приступить к согласованию текста концессионного соглашения, подготовить документы для частной концессионной инициативы (ЧКИ). Рассчитываем, что ЧКИ на создание указанных объектов будет подана в июле, а в октябре будет подписано концессионное соглашение", — цитирует пресс-служба слова Буцаева.
Объекты, которые планируется построить до конца 2024 года, — мусоросортировочный комплекс в Лямбирском районе мощностью 180 тысяч тонн обработки и 103 тысячи тонн — утилизации, а также две мусоросортировочные станции в Краснослободском и Зубово-Полянском районах мощностью по 30 тысяч тонн.
"Мордовия также подала заявку на предоставление субсидии в 2023 году на закупку 697 контейнеров для раздельного сбора отходов, общая сумма необходимых денежных средств на осуществление закупки — 12,86 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета — 12,6 миллиона рублей (98%)", - отмечается в сообщении.