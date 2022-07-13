https://ria.ru/20220713/mordont-1802263345.html

Консерваторы Британии сочли Мордонт фаворитом в борьбе за пост главы партии

Консерваторы Британии сочли Мордонт фаворитом в борьбе за пост главы партии - РИА Новости, 13.07.2022

Консерваторы Британии сочли Мордонт фаворитом в борьбе за пост главы партии

Члены правящей в Великобритании консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт очевидным фаворитом на пост лидера их партии,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:10

2022-07-13T18:10

2022-07-13T18:10

лиз трасс

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Члены правящей в Великобритании консервативной партии считают замминистра по международной торговле Пенни Мордонт очевидным фаворитом на пост лидера их партии, свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.В настоящий момент в гонке за пост премьер-министра Великобритании участвуют экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, в том числе и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.Согласно данным, следующими по популярности среди консерваторов кандидатами в премьеры оказались Баденок с 15% голосами, Сунак и Трасс с 13% у каждого, а также Тугендхат с 8%.Меньше всего голосов в рамках опроса компании YouGov набрали Браверман, Хант и Захави: 5%, 4% и 1% соответственно.Опрос проводился среди 879 членов консервативной партии во вторник сразу после объявления окончательного списка претендентов на пост премьера страны.Голосование в рамках первого тура выборов премьер-министра Великобритании проходит в среду, результаты будут объявлены в 17:00 по местному времени (19:00 мск).Чтобы пройти во второй раунд, кандидату нужно было заручиться поддержкой не менее 30 членов фракции консерваторов. Следующие туры могут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. После этого победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220712/vybory-1802069026.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

лиз трасс, джереми хант, борис джонсон, англия, великобритания, в мире, уэльс