https://ria.ru/20220713/mironov-1802202539.html

Миронов предложил сделать уроки патриотического воспитания постоянными

Миронов предложил сделать уроки патриотического воспитания постоянными - РИА Новости, 13.07.2022

Миронов предложил сделать уроки патриотического воспитания постоянными

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости введения в российских школах уроков патриотического воспитания, которые бы... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:53

2022-07-13T14:53

2022-07-13T14:53

специальная военная операция на украине

общество

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости введения в российских школах уроков патриотического воспитания, которые бы проводились ветеранами и участниками СВО, на постоянной основе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале."В российских школах необходимо ввести уроки патриотического воспитания, которые бы проводили ветераны боевых действий и участники специальной военной операции… Делать это нужно на постоянной основе. Не только 1 сентября, а периодически, чтобы всем школьникам объясняли, что происходит сейчас на Украине, какие цели ставит Россия и как идет освобождение братской страны от нацизма", - написал он.

https://ria.ru/20220628/zakon-1798859695.html

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общество, украина, россия, ситуация в днр и лнр