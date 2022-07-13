https://ria.ru/20220713/mironov-1802202539.html
Миронов предложил сделать уроки патриотического воспитания постоянными
Миронов предложил сделать уроки патриотического воспитания постоянными - РИА Новости, 13.07.2022
Миронов предложил сделать уроки патриотического воспитания постоянными
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости введения в российских школах уроков патриотического воспитания, которые бы... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:53
2022-07-13T14:53
2022-07-13T14:53
специальная военная операция на украине
общество
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости введения в российских школах уроков патриотического воспитания, которые бы проводились ветеранами и участниками СВО, на постоянной основе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале."В российских школах необходимо ввести уроки патриотического воспитания, которые бы проводили ветераны боевых действий и участники специальной военной операции… Делать это нужно на постоянной основе. Не только 1 сентября, а периодически, чтобы всем школьникам объясняли, что происходит сейчас на Украине, какие цели ставит Россия и как идет освобождение братской страны от нацизма", - написал он.
https://ria.ru/20220628/zakon-1798859695.html
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общество, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Миронов предложил сделать уроки патриотического воспитания постоянными
Миронов предложил ввести уроки патриотического воспитания в школах на постоянной основе