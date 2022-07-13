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Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах" - РИА Новости, 13.07.2022
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Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах"
Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах" - РИА Новости, 13.07.2022
Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах"
Необходимо провести комплексную реформу закона "О ветеранах", заявил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:57
2022-07-13T13:57
общество
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Необходимо провести комплексную реформу закона "О ветеранах", заявил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов."В целом мы считаем необходимым комплексно переписать существующий закон "О ветеранах", в частности, что касается ветеранов боевых действий", - сказал он на пресс-конференции, посвященной социальной защите ветеранов боевых действий.Миронов также отметил, что следует создать ведомство по делам ветеранов."Мы считаем необходимым, чтобы в правительстве появилось либо агентство, а может быть, и министерство по делам ветеранов", — уточнил он.
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общество, сергей миронов, россия
13:57 13.07.2022
 
Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах"

Миронов заявил, что необходимо провести комплексную реформу закона "О ветеранах"

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Необходимо провести комплексную реформу закона "О ветеранах", заявил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
"В целом мы считаем необходимым комплексно переписать существующий закон "О ветеранах", в частности, что касается ветеранов боевых действий", - сказал он на пресс-конференции, посвященной социальной защите ветеранов боевых действий.
Миронов также отметил, что следует создать ведомство по делам ветеранов.
"Мы считаем необходимым, чтобы в правительстве появилось либо агентство, а может быть, и министерство по делам ветеранов", — уточнил он.
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 21:58
Депутаты рассмотрят проект о статусе ветерана для участников спецоперации
 
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