https://ria.ru/20220713/mironov-1802185530.html

Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах"

Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах" - РИА Новости, 13.07.2022

Миронов заявил о необходимости изменений закона "О ветеранах"

Необходимо провести комплексную реформу закона "О ветеранах", заявил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:57

2022-07-13T13:57

2022-07-13T13:57

общество

сергей миронов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Необходимо провести комплексную реформу закона "О ветеранах", заявил глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов."В целом мы считаем необходимым комплексно переписать существующий закон "О ветеранах", в частности, что касается ветеранов боевых действий", - сказал он на пресс-конференции, посвященной социальной защите ветеранов боевых действий.Миронов также отметил, что следует создать ведомство по делам ветеранов."Мы считаем необходимым, чтобы в правительстве появилось либо агентство, а может быть, и министерство по делам ветеранов", — уточнил он.

https://ria.ru/20220712/veterany-1802081556.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, россия