18:46 13.07.2022 (обновлено: 22:01 13.07.2022)
МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия
МИД России будет следить за тем, как ЕС реализует шаги по калининградскому транзиту
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение Европейской комиссии по транзиту в Калининградскую область стало проявлением реализма и здравомыслия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
Сейчас Москва внимательно изучает представленные ЕК разъяснения и анализирует их с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области, отметила она.
"Хотя вопросы по содержанию документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике", — подчеркнула дипломат.
Ранее Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией страны на фоне европейских санкций. Она рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под ограничительные меры товаров при обеспечении необходимого контроля. Перевозка санкционной продукции и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещена, независимо от вида транспорта", добавили в ведомстве.
В правительстве Калининградской области, в свою очередь, заявили, что изучат положения документа, прежде чем делать выводы.
В МИД Латвии положительно оценили рекомендации ЕК и заявили о намерении их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в регион товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около половины от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС.