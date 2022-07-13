https://ria.ru/20220713/mid-1802271157.html

МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия

МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия - РИА Новости, 13.07.2022

МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия

Решение Европейской комиссии по транзиту в Калининградскую область стало проявлением реализма и здравомыслия, заявила официальный представитель Министерства... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:46

2022-07-13T18:46

2022-07-13T22:01

еврокомиссия

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здоровье - общество

евросоюз

санкции в отношении россии

калининградская область

калининград

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение Европейской комиссии по транзиту в Калининградскую область стало проявлением реализма и здравомыслия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства. Сейчас Москва внимательно изучает представленные ЕК разъяснения и анализирует их с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области, отметила она."Хотя вопросы по содержанию документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике", — подчеркнула дипломат.Ранее Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией страны на фоне европейских санкций. Она рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под ограничительные меры товаров при обеспечении необходимого контроля. Перевозка санкционной продукции и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещена, независимо от вида транспорта", добавили в ведомстве.В правительстве Калининградской области, в свою очередь, заявили, что изучат положения документа, прежде чем делать выводы.В МИД Латвии положительно оценили рекомендации ЕК и заявили о намерении их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в регион товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около половины от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220713/litva-1802274225.html

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796752553.html

https://ria.ru/20220622/litva-1797390162.html

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еврокомиссия, россия, москва, здоровье - общество, евросоюз, санкции в отношении россии, калининградская область, калининград