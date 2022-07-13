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МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия - РИА Новости, 13.07.2022
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МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия
МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия - РИА Новости, 13.07.2022
МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия
Решение Европейской комиссии по транзиту в Калининградскую область стало проявлением реализма и здравомыслия, заявила официальный представитель Министерства... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:46
2022-07-13T22:01
еврокомиссия
россия
москва
здоровье - общество
евросоюз
санкции в отношении россии
калининградская область
калининград
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение Европейской комиссии по транзиту в Калининградскую область стало проявлением реализма и здравомыслия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства. Сейчас Москва внимательно изучает представленные ЕК разъяснения и анализирует их с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области, отметила она."Хотя вопросы по содержанию документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике", — подчеркнула дипломат.Ранее Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией страны на фоне европейских санкций. Она рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под ограничительные меры товаров при обеспечении необходимого контроля. Перевозка санкционной продукции и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещена, независимо от вида транспорта", добавили в ведомстве.В правительстве Калининградской области, в свою очередь, заявили, что изучат положения документа, прежде чем делать выводы.В МИД Латвии положительно оценили рекомендации ЕК и заявили о намерении их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в регион товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около половины от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС.
https://ria.ru/20220713/litva-1802274225.html
https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796752553.html
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еврокомиссия, россия, москва, здоровье - общество, евросоюз, санкции в отношении россии, калининградская область, калининград
18:46 13.07.2022 (обновлено: 22:01 13.07.2022)
 
МИД России назвал решение ЕК по транзиту проявлением здравомыслия

МИД России будет следить за тем, как ЕС реализует шаги по калининградскому транзиту

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Решение Европейской комиссии по транзиту в Калининградскую область стало проявлением реализма и здравомыслия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
Сейчас Москва внимательно изучает представленные ЕК разъяснения и анализирует их с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области, отметила она.
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 19:02
В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград
"Хотя вопросы по содержанию документа у нас остаются. Безусловно, российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике", — подчеркнула дипломат.
Ранее Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации по транзиту российских товаров между Калининградом и остальной территорией страны на фоне европейских санкций. Она рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит попавших под ограничительные меры товаров при обеспечении необходимого контроля. Перевозка санкционной продукции и технологий военного или двойного назначения "полностью запрещена, независимо от вида транспорта", добавили в ведомстве.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Алиханов рассказал, когда запустят транзит по новому маршруту
В правительстве Калининградской области, в свою очередь, заявили, что изучат положения документа, прежде чем делать выводы.
В МИД Латвии положительно оценили рекомендации ЕК и заявили о намерении их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в регион товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это около половины от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 17:59
Слуцкий допустил запрет литовским дальнобойщикам на транзит через Россию
 
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