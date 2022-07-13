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Металлоинвест проведет второе в этом году повышение доходов сотрудников

Металлоинвест проведет второе в этом году повышение доходов сотрудников - РИА Новости, 13.07.2022

Металлоинвест проведет второе в этом году повышение доходов сотрудников

Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова проведёт второе в этом году повышение заработных плат, решение подтверждено на заседании Социального совета,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:12

2022-07-13T14:12

2022-07-13T14:12

новости компаний - экономика

металлоинвест

алишер усманов

россия

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова проведёт второе в этом году повышение заработных плат, решение подтверждено на заседании Социального совета, включающего руководителей Компании и профсоюзных организаций, сообщает пресс-служба Металлоинвеста.В соответствии с принятым решением, суммарно в этом году компания направляет на увеличение фонда оплаты труда 2,3 миллиарда рублей."В сентябре-октябре доходы сотрудников предприятий компании вырастут на 6%. В том числе, заработная плата будет увеличена на 4%. Оставшиеся 2% фонда повышения будут распределены для увеличения размера текущих выплат по отдельным категориям персонала и профессиям", - говорится в сообщении.Ранее в марте-апреле повышение доходов сотрудников Металлоинвеста составило 5%. В целом же, повышение зарплат в Металлоинвесте происходит уже три года подряд.У большинства сотрудников предприятий заработная плата вырастет с 1 сентября 2022 года, с 1 октября – у линейных руководителей, за исключением управленческого звена комбинатов и сотрудников Управляющей компании."Сегодня наша отрасль решает сложные задачи, преодолевает серьезные вызовы. В этих условиях поддержка людей, сохранение трудовых коллективов остается для нашей компании главным приоритетом. Мы три года подряд повышаем доходы сотрудников дважды в год. Только за последние 12 месяцев средняя заработная плата на предприятиях выросла на 11%", - сказал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнерства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.В пресс-службе напомнили, что компания реализует широкий спектр социальных программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2021 году расходы на социальные программы для работников составили 3,5 миллиарда рублей.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, металлоинвест, алишер усманов, россия