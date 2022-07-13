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В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник

В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник - РИА Новости, 13.07.2022

В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник

Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбили в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T02:15

2022-07-13T02:15

2022-07-13T02:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбили в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Ночная стрельба в Мелитополе. Боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой мелитопольцев, отправив "кошмарить" горожан разведывательно-ударный БПЛА", - написал Рогов в своём Telegram-канале.По его словам, беспилотник был сбит системой ПВО.

https://ria.ru/20220713/lugansk-1802091574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мелитополь, в мире, украина, запорожская область