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В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник
В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник - РИА Новости, 13.07.2022
В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник
Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбили в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T02:15
2022-07-13T02:15
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбили в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Ночная стрельба в Мелитополе. Боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой мелитопольцев, отправив "кошмарить" горожан разведывательно-ударный БПЛА", - написал Рогов в своём Telegram-канале.По его словам, беспилотник был сбит системой ПВО.
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мелитополь, в мире, украина, запорожская область
02:15 13.07.2022
 
В небе над Мелитополем сбили украинский разведывательно-ударный беспилотник

Член Запорожской ВГА Рогов: над Мелитополем сбит украинский разведывательно-ударный БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Мелитополе
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбили в небе над Мелитополем Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Ночная стрельба в Мелитополе. Боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой мелитопольцев, отправив "кошмарить" горожан разведывательно-ударный БПЛА", - написал Рогов в своём Telegram-канале.
Обломки ракеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
01:27Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко
По его словам, беспилотник был сбит системой ПВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреУкраинаЗапорожская область
 
 
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