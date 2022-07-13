https://ria.ru/20220713/meksika-1802095681.html

В Мексике разбился частный самолет

В Мексике разбился частный самолет - РИА Новости, 13.07.2022

В Мексике разбился частный самолет

Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлёте из международного аэропорта Керетаро в Мексике, по информации местных СМИ, в аварии погибли два человека. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T04:46

2022-07-13T04:46

2022-07-13T04:51

в мире

мексика

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МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлёте из международного аэропорта Керетаро в Мексике, по информации местных СМИ, в аварии погибли два человека."Частный самолет Piper PA31, взлетевший с нашего аэродрома, потерпел аварию недалеко от поселка Галерас, муниципалитет Колон. Подробности происшествия будут предоставлены Федеральным агентством гражданской авиации. Наша работа продолжается в обычном режиме", - сообщила пресс-служба аэропорта Керетаро в Twitter.Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в крушении, которое произошло на шоссе в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы, погибли два человека. Место происшествия оцеплено военными, ведутся следственные действия.

https://ria.ru/20220702/argentina-1799733659.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мексика