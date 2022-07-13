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В Мексике разбился частный самолет - РИА Новости, 13.07.2022
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В Мексике разбился частный самолет
В Мексике разбился частный самолет - РИА Новости, 13.07.2022
В Мексике разбился частный самолет
Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлёте из международного аэропорта Керетаро в Мексике, по информации местных СМИ, в аварии погибли два человека. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T04:46
2022-07-13T04:51
в мире
мексика
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МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлёте из международного аэропорта Керетаро в Мексике, по информации местных СМИ, в аварии погибли два человека."Частный самолет Piper PA31, взлетевший с нашего аэродрома, потерпел аварию недалеко от поселка Галерас, муниципалитет Колон. Подробности происшествия будут предоставлены Федеральным агентством гражданской авиации. Наша работа продолжается в обычном режиме", - сообщила пресс-служба аэропорта Керетаро в Twitter.Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в крушении, которое произошло на шоссе в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы, погибли два человека. Место происшествия оцеплено военными, ведутся следственные действия.
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в мире, мексика
04:46 13.07.2022 (обновлено: 04:51 13.07.2022)
 
В Мексике разбился частный самолет

В мексиканском штате Керетаро разбился частный самолет Piper PA-31

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКеретаро
Керетаро - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Керетаро. Архивное фото
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МЕХИКО, 13 июл - РИА Новости. Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлёте из международного аэропорта Керетаро в Мексике, по информации местных СМИ, в аварии погибли два человека.
"Частный самолет Piper PA31, взлетевший с нашего аэродрома, потерпел аварию недалеко от поселка Галерас, муниципалитет Колон. Подробности происшествия будут предоставлены Федеральным агентством гражданской авиации. Наша работа продолжается в обычном режиме", - сообщила пресс-служба аэропорта Керетаро в Twitter.
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Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в крушении, которое произошло на шоссе в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы, погибли два человека. Место происшествия оцеплено военными, ведутся следственные действия.
 
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