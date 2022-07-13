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Воробьев: более 800 единиц медоборудования поставили в клиники Подмосковья - РИА Новости, 13.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220713/medoborudovanie-1802167514.html
Воробьев: более 800 единиц медоборудования поставили в клиники Подмосковья
Воробьев: более 800 единиц медоборудования поставили в клиники Подмосковья - РИА Новости, 13.07.2022
Воробьев: более 800 единиц медоборудования поставили в клиники Подмосковья
Более 800 единиц медицинского оборудования поставили в больницы, поликлиники и амбулатории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:49
2022-07-13T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
красногорск
здоровье - общество
химки
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 800 единиц медицинского оборудования поставили в больницы, поликлиники и амбулатории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства."Два ковидных года показали, насколько востребовано все, что связано со здравом, первичным звеном. Нам важно, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была доступна везде - Химки ли это, Красногорск или отдаленные территории Подмосковья. Только с начала года поставили 837 единиц современной медицинской техники, из них 18 – тяжелой: рентгеновские и маммографические аппараты, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, КТ", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Он также добавил, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена было закуплено видеоэндоскопическое, хирургическое, лабораторное, реабилитационное и другое оборудование.Так, в пресс-службе отметили, что в московский областной НИИ акушерства и гинекологии получил 5 наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 15 миллионов рублей. Также были поставлены три единицы УЗИ экспертного класса на сумму более 50 миллионов рублей, позволяющие получать 3Dи 4D изображения с высочайшей детализацией и качеством.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, красногорск, здоровье - общество, химки
12:49 13.07.2022
 

Воробьев: более 800 единиц медоборудования поставили в клиники Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦифровой маммограф
Цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Более 800 единиц медицинского оборудования поставили в больницы, поликлиники и амбулатории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Два ковидных года показали, насколько востребовано все, что связано со здравом, первичным звеном. Нам важно, чтобы высококвалифицированная медицинская помощь была доступна везде - Химки ли это, Красногорск или отдаленные территории Подмосковья. Только с начала года поставили 837 единиц современной медицинской техники, из них 18 – тяжелой: рентгеновские и маммографические аппараты, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, КТ", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Он также добавил, что в рамках национального проекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена было закуплено видеоэндоскопическое, хирургическое, лабораторное, реабилитационное и другое оборудование.
Так, в пресс-службе отметили, что в московский областной НИИ акушерства и гинекологии получил 5 наркозно-дыхательных аппаратов на сумму 15 миллионов рублей. Также были поставлены три единицы УЗИ экспертного класса на сумму более 50 миллионов рублей, позволяющие получать 3Dи 4D изображения с высочайшей детализацией и качеством.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКрасногорскЗдоровье - ОбществоХимки
 
 
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