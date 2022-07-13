https://ria.ru/20220713/marshrut-1802105258.html

У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут

У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут - РИА Новости, 13.07.2022

У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут

Возле станции БКЛ "Нагатинский затон" обновят набережную и сделают прогулочный эко-маршрут, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:27

2022-07-13T08:27

2022-07-13T08:27

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петр бирюков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возле станции БКЛ "Нагатинский затон" обновят набережную и сделают прогулочный эко-маршрут, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около новой станции БКЛ "Нагатинский затон". В зону благоустройства включена Коломенская улица с прилегающей набережной. После завершения работ это пространство станет новой значимой точкой притяжения для местных жителей", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, для горожан организованы проходы.Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства специалисты сделают удобные маршруты от жилой застройки к метро и между двумя станциями БКЛ - "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". Также, по его словам, на набережной в районе дома №11 по Коломенской улице планируется обустроить прогулочный эко-маршрут у воды, его основные элементы - дорожки, скамейки и шезлонги - выполнят из дерева."В рамках маршрута будут организованы зоны тихого отдыха со скамейками и видом на воду, детская площадка "в речном стиле" с горками и качелями, место для воркаута. На набережной оборудуют зону со сценой для проведения различных мероприятий, вдоль Коломенской улицы появится велодорожка", - отметил заммэра.Бирюков уточнил, что на территории, прилегающей к станции, будут расширены тротуары и заменено их покрытие, а также сделаны спуски для маломобильных граждан, обновлено покрытие проезжей части и обустроены парковочные карманы. Специалисты установят шесть современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Пространство будут освещать более 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а возле метро поставят новые скамейки и информационные стелы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что запланированы работы по озеленению: на финальном этапе благоустройства возле станции БКЛ "Нагатинский затон" высадят 110 деревьев и более 1,2 тысячи кустарников, разобьют почти 39 тысяч квадратных метров газона. Основные работы в этом районе завершатся до конца года.

https://ria.ru/20220706/moskva-1800639103.html

https://ria.ru/20220710/moskva-1801498301.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков