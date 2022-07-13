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У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут - РИА Новости, 13.07.2022
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У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут
У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут - РИА Новости, 13.07.2022
У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут
Возле станции БКЛ "Нагатинский затон" обновят набережную и сделают прогулочный эко-маршрут, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:27
2022-07-13T08:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возле станции БКЛ "Нагатинский затон" обновят набережную и сделают прогулочный эко-маршрут, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около новой станции БКЛ "Нагатинский затон". В зону благоустройства включена Коломенская улица с прилегающей набережной. После завершения работ это пространство станет новой значимой точкой притяжения для местных жителей", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, для горожан организованы проходы.Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства специалисты сделают удобные маршруты от жилой застройки к метро и между двумя станциями БКЛ - "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". Также, по его словам, на набережной в районе дома №11 по Коломенской улице планируется обустроить прогулочный эко-маршрут у воды, его основные элементы - дорожки, скамейки и шезлонги - выполнят из дерева."В рамках маршрута будут организованы зоны тихого отдыха со скамейками и видом на воду, детская площадка "в речном стиле" с горками и качелями, место для воркаута. На набережной оборудуют зону со сценой для проведения различных мероприятий, вдоль Коломенской улицы появится велодорожка", - отметил заммэра.Бирюков уточнил, что на территории, прилегающей к станции, будут расширены тротуары и заменено их покрытие, а также сделаны спуски для маломобильных граждан, обновлено покрытие проезжей части и обустроены парковочные карманы. Специалисты установят шесть современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Пространство будут освещать более 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а возле метро поставят новые скамейки и информационные стелы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что запланированы работы по озеленению: на финальном этапе благоустройства возле станции БКЛ "Нагатинский затон" высадят 110 деревьев и более 1,2 тысячи кустарников, разобьют почти 39 тысяч квадратных метров газона. Основные работы в этом районе завершатся до конца года.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
08:27 13.07.2022
 
У станции БКЛ "Нагатинский затон" организуют прогулочный эко-маршрут

Заммэра Москвы Бирюков: у станции БКЛ "Нагатинский затон" сделают прогулочный эко-маршрут

© МоскомархитектураПроект станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метрополитена
Проект станции Нагатинский затон Большой кольцевой линии московского метрополитена
© Москомархитектура
Проект станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возле станции БКЛ "Нагатинский затон" обновят набережную и сделают прогулочный эко-маршрут, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около новой станции БКЛ "Нагатинский затон". В зону благоустройства включена Коломенская улица с прилегающей набережной. После завершения работ это пространство станет новой значимой точкой притяжения для местных жителей", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры, для горожан организованы проходы.
Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства специалисты сделают удобные маршруты от жилой застройки к метро и между двумя станциями БКЛ - "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". Также, по его словам, на набережной в районе дома №11 по Коломенской улице планируется обустроить прогулочный эко-маршрут у воды, его основные элементы - дорожки, скамейки и шезлонги - выполнят из дерева.
"В рамках маршрута будут организованы зоны тихого отдыха со скамейками и видом на воду, детская площадка "в речном стиле" с горками и качелями, место для воркаута. На набережной оборудуют зону со сценой для проведения различных мероприятий, вдоль Коломенской улицы появится велодорожка", - отметил заммэра.
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Бирюков уточнил, что на территории, прилегающей к станции, будут расширены тротуары и заменено их покрытие, а также сделаны спуски для маломобильных граждан, обновлено покрытие проезжей части и обустроены парковочные карманы. Специалисты установят шесть современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Пространство будут освещать более 200 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а возле метро поставят новые скамейки и информационные стелы.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что запланированы работы по озеленению: на финальном этапе благоустройства возле станции БКЛ "Нагатинский затон" высадят 110 деревьев и более 1,2 тысячи кустарников, разобьют почти 39 тысяч квадратных метров газона. Основные работы в этом районе завершатся до конца года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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